Прокурори от Международния наказателен съд проверяват съобщенията за масови убийства в суданския град Фашер

Иво Тасев
Разселени суданци в бежански лагер в покрайнините на град Фашер, 1 юли 2024 г. Снимка: АП/Karel Prinsloo
Хартум,  
03.11.2025 17:40
 (БТА)

Прокурори от Международния наказателен съд (МНС) обявиха, че събират доказателства за предполагаеми масови убийства и изнасилвания във Фашер, извършени след превземането на града от паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), предаде Ройтерс. Това бе последният бастион на армията на Судан в региона Дарфур.

МНС води разследване в Дарфур за предполагаем геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството още от 2005 г., когато събитията в този регион за първи път бяха разгледани от Съвета за сигурност на ООН, много преди през 2023 г. да избухне сегашната гражданска война.

"В рамките на текущото разследване предприемаме незабавни стъпки по отношение на извършването на предполагаеми престъпления (във Фашер), за да запазим и съберем съответните доказателства, които да използваме в бъдещи наказателни преследвания", гласи изявление на прокурори от МНС.

Над 70 000 души напуснаха Фашер. Оцелели разказаха пред Ройтерс, че от бежанските потоци от града на една страна са били отделяни мъже, които след това са били екзекутирани. Експерти твърдят, че насилието носи белезите на предишни случаи в Дарфур, които бяха масово наричани "геноцид".

Съдбата на почти 200 000 души, за които се предполага, че още са блокирани в града, остава неизвестна.

Председателката на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) Миряна Сполярич заяви пред Ройтерс през уикенда, че с превземането на Фашер от СБП историята се повтаря. Паравоенните сили контролират повече от една четвърт от територията на Судан.

Миналия месец намиращият се в Хага, Нидерландия, Международен наказателен съд осъди за първи път лидер на паравоенна групировка в Судан – за престъпления в Дарфур отпреди повече от 20 години. 

На Али Мухамад Али Абд Ал Рахман бяха повдигнати обвинения за 27 престъпления срещу човечеството и военни престъпления, включващи изнасилване, убийства и гонения.

МНС може да преследва заподозрени извършители на военни престъпления, престъпления срещу човечеството, геноцид и в някои случаи за проява на квалифицирана като престъпление агресия, ако съответните актове са извършени на територията на една от 125-те държави, подписали Римския статут, с който е създаден МНС, или от граждани на тези държави, или когато случаят е предаден от Съвета за сигурност на ООН.

Свързани новини

03.11.2025 15:42

МЕНА: Египет и САЩ проведоха нов кръг от Стратегическия диалог по африканските въпроси

Нов кръг разговори от Стратегическия диалог между Египет и Съединените щати се проведе, този път с основен фокус африканските въпроси, предаде египетската новинарска агенция МЕНА. Разговорите бяха ръководени от външния министър на Египет Бадр
31.10.2025 17:37

Ердоган призова за незабавно спиране на зверствата срещу цивилни в Судан на форум в Истанбул

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за незабавно спиране на жестокостите срещу цивилно население в суданския град Ел Фашер на откриването днес на традиционния форум на Турската национална телевизия и радио ТРТ - TRT World Форум 2025, който тази година се провежда за девети път.
30.10.2025 19:30

Американски сенатори искат администрацията на Тръмп да предприеме мерки след нападенията в Судан, извършени от Силите за бърза подкрепа

Сенатори от Републиканската и Демократическата партия в Конгреса на САЩ призоваха за решителна реакция от страна на администрацията на американския президент Доналд Тръмп, след като паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) превзеха нови територии в Судан, извършвайки нападения срещу цивилното население, предаде Ройтерс. 
30.10.2025 17:12

АП: Превземането на Ел Фашер в Судан от Силите за бърза подкрепа е ужасна ескалация, която предизвиква нови опасения

Паравоенни бойци нахлуха във вторник в последната крепост на правителствената суданска армия в областта Дарфур, като убиха или задържаха стотици. Това е поредният епизод на жестокост във войната, която продължава в Судан вече повече от 31 месеца.
29.10.2025 19:15

СЗО заяви, че над 460 души са били убити в болница в Ел Фашер в Судан след превземането на града от паравоенните Сили за бърза подкрепа

Генералният директор на Световната здравна организация (СЗО) Тедрос Аданом Гебрейесус каза днес, че според съобщенията над 460 души са били убити в болница в град Ел Фашер в западния регион Дарфур, предаде Асошиейтед прес. През уикенда градът бе превзет от паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП).

