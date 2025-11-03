Прокурори от Международния наказателен съд проверяват съобщенията за масови убийства в суданския град Фашер

Прокурори от Международния наказателен съд (МНС) обявиха, че събират доказателства за предполагаеми масови убийства и изнасилвания във Фашер, извършени след превземането на града от паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), предаде Ройтерс. Това бе последният бастион на армията на Судан в региона Дарфур.

МНС води разследване в Дарфур за предполагаем геноцид, военни престъпления и престъпления срещу човечеството още от 2005 г., когато събитията в този регион за първи път бяха разгледани от Съвета за сигурност на ООН, много преди през 2023 г. да избухне сегашната гражданска война.

"В рамките на текущото разследване предприемаме незабавни стъпки по отношение на извършването на предполагаеми престъпления (във Фашер), за да запазим и съберем съответните доказателства, които да използваме в бъдещи наказателни преследвания", гласи изявление на прокурори от МНС.

Над 70 000 души напуснаха Фашер. Оцелели разказаха пред Ройтерс, че от бежанските потоци от града на една страна са били отделяни мъже, които след това са били екзекутирани. Експерти твърдят, че насилието носи белезите на предишни случаи в Дарфур, които бяха масово наричани "геноцид".

Съдбата на почти 200 000 души, за които се предполага, че още са блокирани в града, остава неизвестна.

Председателката на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) Миряна Сполярич заяви пред Ройтерс през уикенда, че с превземането на Фашер от СБП историята се повтаря. Паравоенните сили контролират повече от една четвърт от територията на Судан.

Миналия месец намиращият се в Хага, Нидерландия, Международен наказателен съд осъди за първи път лидер на паравоенна групировка в Судан – за престъпления в Дарфур отпреди повече от 20 години.

На Али Мухамад Али Абд Ал Рахман бяха повдигнати обвинения за 27 престъпления срещу човечеството и военни престъпления, включващи изнасилване, убийства и гонения.

МНС може да преследва заподозрени извършители на военни престъпления, престъпления срещу човечеството, геноцид и в някои случаи за проява на квалифицирана като престъпление агресия, ако съответните актове са извършени на територията на една от 125-те държави, подписали Римския статут, с който е създаден МНС, или от граждани на тези държави, или когато случаят е предаден от Съвета за сигурност на ООН.