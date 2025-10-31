Ердоган призова за незабавно спиране на зверствата срещу цивилни в Судан на форум в Истанбул

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова за незабавно спиране на жестокостите срещу цивилно население в суданския град Ел Фашер на откриването днес на традиционния форум на Турската национална телевизия и радио ТРТ - TRT World Форум 2025, който тази година се провежда за девети път.

Двудневният форум беше открит в Истанбул с участието на няколко хиляди души и засилени мерки за сигурност. В тазгодишното издание участват няколко хиляди души - представители на медиите, бизнеса и научните среди от близо 35 страни от всички краища на света. Основната тема на форума тази година е „Глобална реконструкция: От стария ред към новите реалности“.

В речта си при откриването на форума президентът Ердоган остро критикува жестокостите, извършени спрямо мирно население от паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) в суданския град Ел Фашер.

„Никой със съвест не може да приеме кланетата, насочени срещу цивилни в Ел Фашер. Осъждаме зверствата, извършени срещу мирни хора, по най-категоричен начин. Жестокостите, насочени срещу невинни цивилни, трябва да бъдат спрени незабавно“, каза турският държавен глава.

Войната в Судан избухна през април 2023 г. в резултат на борбата за власт между редовната армия и СБП, което доведе до вълни от етническо насилие, създаде най-тежката хуманитарна криза в света и причини масов глад в няколко района. Десетки хиляди бяха убити, а около 13 милиона бяха разселени. Ел Фашер, последната крепост на редовната суданска армия в региона Дарфур, падна в ръцете на СБП в неделя след 18-месечна обсада, която затвърди контрола на паравоенните сили над региона.

В изказването си Ердоган се спря и на действията на Израел в Газа и се възпротиви срещу онези, които казват, че Израел е невинен.

"В продължение на две години израелското правителство уби над 70 000 жители на Газа, включително повече от 20 000 деца, пред погледа на целия свят", заяви турският лидер. "Израел в момента използва глада като смъртоносно оръжие, особено срещу децата. Току-що го видяхме на екрана. Видяхме тези измършавели деца. И тези деца биват дисциплинирани чрез глад", добави той.

Турският лидер подчерта в словото си и значението на държавната радио и телевизионна корпорация ТРТ.

“ТРТ, една от най-уважаваните институции в Турция, е източник на гордост заради своя ориентиран към хората подход към излъчването и предаванията си, които носят гласа на истината във всички краища на света. Факт е, че колкото повече говорим за проблемите, които заплашват бъдещето на човечеството и колкото повече ги обсъждаме с взаимно уважение, толкова повече можем да постигнем истински решения. Надявам се, че обсъжданите тук въпроси, изразените идеи и отправените призиви ще допринесат за стремежа на цялото човечество към мир и спокойствие”, заяви още турският държавен глава.