Судан експулсира двама служители на Световната продоволствена програма на ООН

Суданското правителство експулсира директора на Световната продоволствена програма на ООН (СПП) за страната Лоран Букера, както и нейния координатор за извънредни ситуации Саманта Чатарадж, предаде ДПА.

На двете бяха дадени 72 часа да напуснат страната, съобщи правителството, но не посочи причини за решението си.

Това не е първият случай, при който суданското правителство предприема подобна стъпка срещу ООН. През юни 2023 г. специалният пратеник на ООН за страната, германският дипломат Фолкер Пертес, беше обявен за персона нон грата, след като беше обвинен в подклаждане на конфликта в Судан.

В понеделник суданската армия обяви изтеглянето си от Ел Фашир, ключов град в региона Дарфур в Западен Судан, оставяйки го на бунтовническите паравоенни Сили за бърза подкрепа (СБП).

Десетки хиляди хора са избягали от насилието на милициите в близък бежански лагер.

Новопристигналите съобщават, че са заварили злоупотреби, произволно насилие, убийства и екзекуции. Според оценките на ООН, до 300 000 души все още живеят в Ел Фашир.