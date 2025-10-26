Силите за бърза подкрепа в Судан обявиха, че са превзели последния град в Дарфур, който бе под контрола на редовната армия

Паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) в Судан обявиха, че са превзели последния голям град в западната област Дарфур, който бе под контрола на редовната армия, предаде Франс прес.

По-рано днес СБП казаха, че са установили контрол над щабквартирата на военните в обсадения от година и половина Ел Фашер.

Тези твърдения не са потвърдени по независим път, отбелязва АФП и уточнява, че няма присъствие на място.

До момента няма реакция от страна на армията.

Комитетът за народна съпротива обаче отрече Ел Фашер да е паднал. Щабквартирата на армията не е целият град, подчертаха от гражданското обединение, съюзено с военните, и увериха, че жителите на Ел Фашер "оказват съпротива на (СБП)".

Близо един милион души избягаха от града след началото на конфликта преди две години и половина, посочва Франс прес.

По данни на ООН в Ел Фашер остават 260 хиляди цивилни, половината от които - непълнолетни. Те на практика нямат достъп до вода, храна и медицинска помощ.

Превземането на града, ако бъде потвърдено, би представлявало важен момент в конфликта в Судан между редовната армия и СБП, отбелязва АФП. Десетки, а евентуално и стотици хиляди души бяха убити, а милиони - принудени да напуснат домовете си, от началото на военните действия през април 2023 г. В резултат ООН описа ситуацията в Судан като "най-тежката хуманитарна криза" в света сега.

Въпреки международните усилия за прекратяване на огъня, и двете страни в конфликта, обвинявани в зверства срещу цивилни, остават глухи за призивите за примирие, а експерти предупреждават, че страната е заплашена от фактическо разделение, посочва Франс прес.