Подробно търсене

Силите за бърза подкрепа в Судан обявиха, че са превзели последния град в Дарфур, който бе под контрола на редовната армия

Николай Станоев
Силите за бърза подкрепа в Судан обявиха, че са превзели последния град в Дарфур, който бе под контрола на редовната армия
Силите за бърза подкрепа в Судан обявиха, че са превзели последния град в Дарфур, който бе под контрола на редовната армия
Бежанци от западния судански град Ел Фашир, който паравоенните Сили за бърза подкрепа обявиха днес, че са превзели, 1 юли 2024 г. Снимка: АП/Karel Prinsloo
Порт Судан,  
26.10.2025 16:19
 (БТА)

Паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) в Судан обявиха, че са превзели последния голям град в западната област Дарфур, който бе под контрола на редовната армия, предаде Франс прес.

По-рано днес СБП казаха, че са установили контрол над щабквартирата на военните в обсадения от година и половина Ел Фашер.

Тези твърдения не са потвърдени по независим път, отбелязва АФП и уточнява, че няма присъствие на място.

До момента няма реакция от страна на армията.

Комитетът за народна съпротива обаче отрече Ел Фашер да е паднал. Щабквартирата на армията не е целият град, подчертаха от гражданското обединение, съюзено с военните, и увериха, че жителите на Ел Фашер "оказват съпротива на (СБП)".

Близо един милион души избягаха от града след началото на конфликта преди две години и половина, посочва Франс прес.

По данни на ООН в Ел Фашер остават 260 хиляди цивилни, половината от които - непълнолетни. Те на практика нямат достъп до вода, храна и медицинска помощ.

Превземането на града, ако бъде потвърдено, би представлявало важен момент в конфликта в Судан между редовната армия и СБП, отбелязва АФП. Десетки, а евентуално и стотици хиляди души бяха убити, а милиони - принудени да напуснат домовете си, от началото на военните действия през април 2023 г. В резултат ООН описа ситуацията в Судан като "най-тежката хуманитарна криза" в света сега.

Въпреки международните усилия за прекратяване на огъня, и двете страни в конфликта, обвинявани в зверства срещу цивилни, остават глухи за призивите за примирие, а експерти предупреждават, че страната е заплашена от фактическо разделение, посочва Франс прес.

 

 

/НС/

Свързани новини

11.10.2025 15:29

Атака срещу бежански център в град Ел Фашер отне живота на най-малко 60 души, съобщава суданска организация

Атака срещу бежански център, където са настанени разселени лица, отне живота на най-малко 60 души днес в Ел Фашер, обсаден град в провинция Западен Дарфур в Судан, предаде Франс прес, позовавайки се на данни на местна неправителствена
06.10.2025 19:47

Международният наказателен съд осъди за първи път лидер на паравоенна групировка в Судан за военни престъпления

Международният наказателен съд (МНС) осъди днес за първи път лидер на паравоенна групировка за извършване на зверства в суданския регион Дарфур преди повече от 20 години, предаде Ройтерс.
06.10.2025 12:18

Ново напрежение между Етиопия и Еритрея заплашва мирния процес от Претория

Отношенията междуНапрежението в последно време между Етиопия и Еритрея заплашва мирния процес от Претория, който сложи край на военните действия между етиопското федерално правителство и бунтовните власти в северния щат Тигре. Избухването на нов конфликт обаче може да бъде избегнато, ако страните проявят добра воля.
19.09.2025 21:36

Най-малко 70 загинали при атака с дрон на паравоенна групировка срещу джамия в Судан, съобщи армията

При атака с дрон в суданския Северен Дарфур срещу джамия по време на петъчна молитва са убити най-малко 70 вярващи, съобщиха хуманитарни служители и представители на суданската армия. Смята се, че зад нападението стоят паравоенните Сили за бърза
27.08.2025 07:58

Епидемия от холера е взела близо 70 жертви в лагер за судански бежанци в Чад

Епидемия от холера е причинила смъртта на близо 70 души в лагер за судански бежанци в съседен Чад за един месец, предаде Франс прес, като се позова на Министерството на здравеопазването на страната.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:40 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация