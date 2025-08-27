Подробно търсене

Епидемия от холера е взела близо 70 жертви в лагер за судански бежанци в Чад

Николай Станоев
Епидемия от холера е взела близо 70 жертви в лагер за судански бежанци в Чад
Епидемия от холера е взела близо 70 жертви в лагер за судански бежанци в Чад
Ваксина срещу холера бива поставяна на жена по време на имунизационна кампания в суданската столица Хартум, 13 април 2025 г. Снимка: АП/Marwan Ali
Нджамена,  
27.08.2025 07:58
 (БТА)

Епидемия от холера е причинила смъртта на близо 70 души в лагер за судански бежанци в съседен Чад за един месец, предаде Франс прес, като се позова на Министерството на здравеопазването на страната.

От края на юли до вчера в лагера Дуги са били регистрирани 1016 случая на опасната заразна болест. Шестдесет и осем от тях са с фатален изход.

Близо половин милион суданци, избягали от гражданската война, която от април 2023 г. противопоставя редовната армия на паравоенните Сили за бърза подкрепа, са намерили убежище в източната част на Чад.

Судан, третата по площ държава в Африка, е най-сериозно засегнатата от холерата страна в света, с над 2400 смъртни случая, регистрирани през последната година в 17 от 18-те судански щата, според Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ), отбелязва АФП.

От началото на годината са били регистрирани епидемии от това инфекциозно заболяване в около 20 африкански държави, сред които Демократична република Конго и Нигерия. 

/АГ/

Свързани новини

15.08.2025 15:06

Разпространението на холерата се увеличава, особено в зони на конфликти, предупреди СЗО

Холерата, която представлява животозастрашаващо заболяване, се разпространява все по-широко в райони, засегнати от конфликти, съобщи Световната здравна организация (СЗО), цитирана от ДПА.
28.05.2025 02:04

Холера и треска денга се разпространяват в Судан и войната възпрепятства усилията за оказване на помощ

Световната здравна организация (СЗО) заяви снощи, че в Судан е налице хуманитарна криза с "катастрофални размери", като смъртоносните болести се разпространяват безконтролно на фона на продължаващата повече от две години гражданска война, предаде ДПА.
12.05.2025 15:29

Употребата на дронове променя характера на конфликта в Судан

Конфликтът в Судан продължава вече над две години, предизвиквайки най-тежката хуманитарна криза с вътрешно разселване на хора в света, като краят му не се вижда. Нещо повече, последните развития на бойното поле през последните месеци предизвикаха опасения за възможно фактическо разделение на страната на две по линия на районите, контролирани съответно от редовната армия и паравоенните Сили за бърза подкрепа. Освен това, зачестилата употреба на дронове в последно време - нещо, което е в унисон с тенденциите, наблюдавани в съвременните войни - променя самия характер на конфликта.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:15 на 27.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация