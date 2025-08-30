Ръководителят на суданските Сили за бърза подкрепа положи клетва като премиер на паралелно правителство

Мохамед Хамдан Дагало, ръководител на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), беше назначен за ръководител на паралелно суданско правителство, съобщи правителството в изявление, с което страната се приближи с още една стъпка към фактическо разделяне, предаде Ройтерс.

Дагало, известен като Хемедти, рядко е бил виждан в Судан от началото на 28-месечната война с националната армия на страната, но е положил клетва в суданския град Няла, се казва в изявлението. Ройтерс отбелязва, че не е била в състояние да потвърди местонахождението му по независим източник.

Няла, един от най-големите градове в Судан, разположен в региона Дарфур, служи като де факто столица на СБП, които назначиха министър-председател и президентски съвет, ръководени от Дагало. Днес градът беше подложен на атаки с дронове. Въпреки че СБП контролират по-голямата част от Дарфур, тя води ожесточени сражения с армията и нейните съюзници за град Фашир, историческата столица на региона.

Стотици хиляди цивилни бяха обсадени там в продължение на повече от 500 дни, принудени да консумират животинска храна, за да оцелеят.

УНИЦЕФ съобщи по-рано тази седмица, че над 1000 деца са били убити или осакатени от въздушни, артилерийски и наземни атаки. СБП твърди, че е дала на цивилните достатъчно възможности да напуснат.

"Йейл хуманитариан лаб" съобщи вчера, че според сателитни снимки СБП са изградили физически бариери, които не позволяват на хората да напуснат. Тези, които са успели да избягат, разказват за насилствени атаки и грабежи от страна на войниците.

Суданската армия възвърна контрола над централните и източните райони на Судан и сформира първото си правителство от началото на войната, което проведе първото си заседание по-рано тази седмица. Обширният район Кордофан, който се намира между крепостите на двете сили, остава място на сражения и атаки срещу малки села.

Войната между двете въоръжени сили изложи на глад половината от населението на Судан, опустоши икономиката и доведе до най-тежката хуманитарна криза в света.