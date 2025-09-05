ООН: Ставаме свидетели на тежки престъпления срещу човечеството в Судан и ДР Конго

Паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) в Судан са извършили много престъпления срещу човечеството по време на обсадата на град Ел Фашер в региона Дарфур, съобщи днес мисията на ООН в страната, цитирана от Ройтерс.

Редовната суданска армия и СБП са замесени в сериозни военни престъпления по време на продължаващата вече трета година гражданска война. "Силите за бърза подкрепа са отговорни за масови убийства, сексуално насилие и насилие, базирано на пола, както и са извършили много грабежи - действия, които понякога може да бъдат класифицирани като преследване и дори като геноцид", заяви ръководителят на мисията на ООН за установяване на фактите в Судан Мохамед Чанде Осман.

Междувременно Върховният комисариат на ООН по правата на човека съобщи, че в източната част на Демократична република Конго бунтовниците от подкрепяната от Руанда групировка M23, правителствените сили и други въоръжени групи също са извършили сериозни нарушения на човешките права, които може да се квалифицират като военни престъпления.

M23, ръководени от етнически тутси, са извършвали екзекуции, изтезания и насилствени изчезвания, както и системно сексуално насилие, включително групови изнасилвания на жени, с цел хората бъдат унижени и сломени. Групировката е получавала обучение и помощ от армията в Руанда, като има достоверни сведения за нейното пряко участие.

"Описаните зверства са ужасяващи", заяви върховният комисар за правата на човека Фолкер Тюрк и призова за справедливост за жертвите.