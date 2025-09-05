Подробно търсене

ООН: Ставаме свидетели на тежки престъпления срещу човечеството в Судан и ДР Конго

Габриела Иванова
ООН: Ставаме свидетели на тежки престъпления срещу човечеството в Судан и ДР Конго
ООН: Ставаме свидетели на тежки престъпления срещу човечеството в Судан и ДР Конго
Конфликтът в Судан предизвика тежка хуманитарна криза. Снимка: АП/John Heilprin
Женева ,  
05.09.2025 15:59
 (БТА)

Паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) в Судан са извършили много престъпления срещу човечеството по време на обсадата на град Ел Фашер в региона Дарфур, съобщи днес мисията на ООН в страната, цитирана от Ройтерс. 

Редовната суданска армия и СБП са замесени в сериозни военни престъпления по време на продължаващата вече трета година гражданска война. "Силите за бърза подкрепа са отговорни за масови убийства, сексуално насилие и насилие, базирано на пола, както и са извършили много грабежи - действия, които понякога може да бъдат класифицирани като преследване и дори като геноцид", заяви ръководителят на мисията на ООН за установяване на фактите в Судан Мохамед Чанде Осман.

Междувременно Върховният комисариат на ООН по правата на човека съобщи, че в източната част на Демократична република Конго бунтовниците от подкрепяната от Руанда групировка M23, правителствените сили и други въоръжени групи също са извършили сериозни нарушения на човешките права, които може да се квалифицират като военни престъпления.

M23, ръководени от етнически тутси, са извършвали екзекуции, изтезания и насилствени изчезвания, както и системно сексуално насилие, включително групови изнасилвания на жени, с цел хората бъдат унижени и сломени. Групировката е получавала обучение и помощ от армията в Руанда, като има достоверни сведения за нейното пряко участие.

"Описаните зверства са ужасяващи", заяви върховният комисар за правата на човека Фолкер Тюрк и призова за справедливост за жертвите.

/НС/

Свързани новини

01.09.2025 20:05

Върховният комисариат на ООН за бежанците ще намали разходите си с една пета през 2026 г. поради ограничения във финансирането

Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) планира да намали бюджета си с близо една пета през следващата година поради "финансови ограничения", предаде Ройтерс, позовавайки се на публикувания по-рано днес проектобюджет.
30.08.2025 20:39

Ръководителят на суданските Сили за бърза подкрепа положи клетва като премиер на паралелно правителство

Мохамед Хамдан Дагало, ръководител на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), беше назначен за ръководител на паралелно суданско правителство, съобщи правителството в изявление, с което страната се приближи с още една стъпка към фактическо
23.08.2025 04:04

Военен прокурор поиска смъртно наказание за бившия президент на Демократична република Конго Жозеф Кабила

Военен прокурор поиска смъртно наказание за бившия президент на Демократична република Конго (ДР Конго) Жозеф Кабила, срещу когото се води задочно дело по обвинение във военни престъпления, включително убийство, изнасилване и изтезания, предаде Ройтерс.
12.08.2025 03:59

Ожесточени сражения се водят между конгоанската армия и бунтовническата групировка M23 в източната част на ДР Конго

Ожесточени сражения се водят между конгоанската армия и бунтовническата групировка M23 в източната част на ДР Конго, въпреки подписаната през юли декларация за принципите на прекратяване на бойните действия, предаде агенция Франс прес, като се позова на службите за сигурност на страната.
28.06.2025 11:29

Възможно ли е сключеното между ДР Конго и Руанда мирно споразумение да донесе повече инвестиции в региона

Руанда и Демократична република Конго сключиха вчера мирно споразумение с посредничеството на САЩ, даващо надежди за прекратяване на сраженията, при които тази година загинаха хиляди хора, а стотици хиляди бяха разселени, предаде
21.04.2025 09:51

Судан върви към фактическо разделение

Една донорска конференция, която се състоя миналата седмица в Лондон, послужи като мрачно напомняне - две години от избухването на конфликта в Судан. Оставаща сравнително встрани от вниманието на международната общност, съсредоточила се върху войните в Украйна и Близкия изток, тази държава в Североизточна Африка, която е трета по площ на континента, стана сцена на най-тежката хуманитарна катастрофа с вътрешно разселване на хора в света.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:20 на 05.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация