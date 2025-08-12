Подробно търсене

Светослав Танчев
Ожесточени сражения се водят между конгоанската армия и бунтовническата групировка M23 в източната част на ДР Конго
Бунтовници от въоръжената групировка M23 стоят край селището Кибумба в източната част на ДР Конго. Снимка: AP/Moses Sawasawa, File
Киншаса,  
12.08.2025 03:59
 (БТА)

Ожесточени сражения се водят между конгоанската армия и бунтовническата групировка M23 в източната част на ДР Конго, въпреки подписаната през юли декларация за принципите на прекратяване на бойните действия, предаде агенция Франс прес, като се позова на службите за сигурност на страната.

От възникването си през 2021 г. подкрепяната от Руанда въоръжена групировка М23 е превзела обширни територии в източната част на ДР Конго, която е богата на природни ресурси, както и големите градове Гома през януари и Букаву през февруари.

Правителството на ДР Конго и бунтовниците от М23 подписаха с посредничеството на катарските власти декларация за принципите на прекратяване на бойните действия, в която двете страни потвърдиха "ангажимента си за трайно прекратяване на огъня".

Декларацията, в която е упоменато, че двете страни се ангажират до 18 август да подпишат мирно споразумение, се състоя на официална церемония в Доха на 19 юли след продължило месеци наред посредничество от страна на Катар. Преговорите започнаха през април, отбелязва Ройтерс.

Тези ангажименти обаче не сложиха край на насилието в източната част на ДР Конго, където продължават сблъсъците между М23 и свързани с Киншаса местни милиции.

/СХТ/

Свързани новини

06.08.2025 22:26

Бунтовници от М23 са убили 319 цивилни в Конго през юли, каза върховният комисар на ООН по правата на човека

Подкрепяната от Руанда бунтовническа група М23 е убила най-малко 319 цивилни, включително 48 жени и 19 деца, през изминалия месец в източно Конго, заяви днес върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, позовавайки се на „първоизточници“, предаде Ройтерс.
19.07.2025 12:53

Правителството на ДР Конго и бунтовниците от M23 подписаха в Катар декларация за принципите на прекратяване на бойните действия

Правителството на Демократична република Конго и бунтовническата групировка M23 (Движение "23 март") подписаха днес декларация за принципите на прекратяване на бойните действия в източната част на ДР Конго, предаде Ройтерс.
28.06.2025 00:05

ДР Конго и Руанда подписаха мирно споразумение

Демократична република Конго и Руанда подписаха във Вашингтон мирно споразумение, целящо да сложи край на конфликта в източната част на Конго, при който бяха убити хиляди, предаде Франс прес. Споразумението, което президентът на САЩ Доналд Тръмп

