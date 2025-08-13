Подробно търсене

САЩ наложиха санкции на въоръжена групировка и минна компания заради незаконен добив на полезни изкопаеми в ДР Конго

Иво Тасев
Сградата на Министерството на финансите на САЩ в американската столица Вашингтон. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
13.08.2025 01:58
 (БТА)

САЩ обявиха снощи, че налагат санкции на въоръжена групировка, съюзена с армията на Демократична република Конго, на местна минна компания и на две фирми износители, намиращи се в Хонконг, във връзка с насилието и продажбата на стратегически природни суровини, добити незаконно в африканската страна, предаде Ройтерс.

Мерките са поредният опит на правителството на Доналд Тръмп да съдейства за въдворяването на мир в източната част на ДР Конго, където подкрепяната от Руанда въоръжена бунтовническа групировка М23 (Движение "23 март") осъществи светкавична офанзива тази година, припомня Ройтерс. По време на бойните действия бяха убити хиляди хора.

Министерството на финансите на САЩ каза, че подлага на санкции Коалицията на Патриотите от конгоанската съпротива и Ударните сили (Coalition des Patriotes Resistants Congolais-Forces de Frappe/PARECO-FF - от френски език), която според ведомството е контролирала от 2022 до 2024 г. мини около град Рубая, в провинция Северно Киву в ДР Конго.

Ожесточени сражения се водят между конгоанската армия и бунтовническата групировка M23 в източната част на ДР Конго

Ожесточени сражения се водят между конгоанската армия и бунтовническата групировка M23 в източната част на ДР Конго, въпреки подписаната през юли декларация за принципите на прекратяване на бойните действия, предаде агенция Франс прес, като се позова на службите за сигурност на страната.
Бунтовници от М23 са убили 319 цивилни в Конго през юли, каза върховният комисар на ООН по правата на човека

Подкрепяната от Руанда бунтовническа група М23 е убила най-малко 319 цивилни, включително 48 жени и 19 деца, през изминалия месец в източно Конго, заяви днес върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, позовавайки се на „първоизточници“, предаде Ройтерс.
Ще доведе ли до траен мир споразумението за прекратяване на огъня между Руанда и Конго

Президентите на Демократична република Конго (ДРК) и Руанда си стиснаха ръцете, след като на 27 юни 2025 г. във Вашингтон двете страни сключиха мирно споразумение, което беше приветствано като исторически пробив, отбелязва Ройтерс. Сключеното с

