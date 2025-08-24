Три сестри от Судан на възраст между 9 и 17 години се удавиха при опит на мигранти да прекосят Средиземно море с гумена лодка

Три сестри на възраст между 9 и 17 години се удавиха при опит на десетки мигранти да прекосят Средиземно море с гумена лодка, предаде Ройтерс.

Лодката е плавала в рисков участък в централната част на Средиземно море, като мигрантите, поели от Либия, са искали да достигнат Италия.

От RESQSHIP - благотворителна организация, базирана в Германия - съобщиха, че телата на сестрите, съответно на 9, 11 и 17 години, са били открити в лодката, която е била опасно претъпкана и е била блъскана от вълни, достигащи 1,5 метра, преди спасителен кораб да пристигне на място. Тя уточни, цитирана от Асошеийтед прес, че момичетата са били от Судан.

Сред 65-те души, спасени от кораба „Надир“, собственост на благотворителната организация, са били три бременни жени и деца, включително 7-месечно бебе, отбелязва Ройтерс.

Един човек е паднал зад борда по-рано по време на прехода и все още се води изчезнал, добавя RESQSHIP в изявление.

„Надир“ е прехванал гумената лодка, която е отплавала от град Зуара в Либия, след като е бил предупреден от оператора на горещата линия за спасителни операции „Alarm Phone“, съобщи благотворителната организация.

Италианската брегова охрана е евакуирала 14 души, нуждаещи се от медицинска помощ, и техните роднини, като ги е оставила на южния италиански остров Лампедуза, където „Надир“ е пристигнал по-късно днес с останалите оцелели и с телата на трите момичета.

Над 30 хиляди мигранти са загинали при опит да прекосят Средиземно море от 2014 г., когато Международната организация по миграция започва да води "черната статистика", отбелязва АП.