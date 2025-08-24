Три сестри от Судан на възраст между 9 и 17 години се удавиха при опит на мигранти да прекосят Средиземно море с гумена лодка

Подробно търсене

Служители на италианската брегова охрана носят чували с трупове на остров Лампедуза след поредното злощастно плаване на мигранти през Средиземно море, 13.08.2025 г. Снимка: АП/Elio Deisderio
24.08.2025 15:43 | ОБНОВЕНА 24.08.2025 16:29
Три сестри на възраст между 9 и 17 години се удавиха при опит на десетки мигранти да прекосят Средиземно море с гумена лодка, предаде Ройтерс.

Лодката е плавала в рисков участък в централната част на Средиземно море, като мигрантите, поели от Либия, са искали да достигнат Италия.

От RESQSHIP - благотворителна организация, базирана в Германия - съобщиха, че телата на сестрите, съответно на 9, 11 и 17 години, са били открити в лодката, която е била опасно претъпкана и е била блъскана от вълни, достигащи 1,5 метра, преди спасителен кораб да пристигне на място. Тя уточни, цитирана от Асошеийтед прес, че момичетата са били от Судан.

Сред 65-те души, спасени от кораба „Надир“, собственост на благотворителната организация, са били три бременни жени и деца, включително 7-месечно бебе, отбелязва Ройтерс.

Един човек е паднал зад борда по-рано по време на прехода и все още се води изчезнал, добавя RESQSHIP в изявление.

„Надир“ е прехванал гумената лодка, която е отплавала от град Зуара в Либия, след като е бил предупреден от оператора на горещата линия за спасителни операции „Alarm Phone“, съобщи благотворителната организация.

Италианската брегова охрана е евакуирала 14 души, нуждаещи се от медицинска помощ, и техните роднини, като ги е оставила на южния италиански остров Лампедуза, където „Надир“ е пристигнал по-късно днес с останалите оцелели и с телата на трите момичета.

Над 30 хиляди мигранти са загинали при опит да прекосят Средиземно море от 2014 г., когато Международната организация по миграция започва да води "черната статистика", отбелязва АП.

Свързани новини

13.08.2025 16:46

Най-малко 26 мигранти загинаха, а между 70 и 80 оцеляха при преобръщане на малка лодка край италианския остров Лампедуза

Най-малко 26 мигранти се удавиха, след като малката им лодка се преобърна край бреговете на италианския остров Лампедуза в Средиземно море, предаде италианската новинарска агенция АНСА, позовавайки се на властите.
05.08.2025 19:50

Италия отмени задържането на германски кораб за спасяване на мигранти в Лампедуза

На кораба за спасяване на мигранти в Средиземно море, собственост на германската хуманитарна организация "Сий уоч" беше разрешено да напусне пристанището на остров Лампедуза в Италия, след като по-рано италианските власти задържаха там плавателния
04.08.2025 12:15

С кампания в социалните мрежи Гърция се опитва да разубеди нелегалните мигранти от бреговете на Либия, пише гръцки вестник

В рамките на многостранните усилия през последните седмици за ограничаване на миграционния поток от Либия към остров Крит Гърция е започнала задкулисна „битка“ с трафикантите в социалните медии, пише гръцкият ежедневник „Катимерини“.
19.03.2025 12:25

АНСА: Италиански спасителни кораби издирват 40 изчезнали мигранти след корабокрушение в южната част на Средиземно море

Италиански спасителни кораби издирват 40 души, обявени за изчезнали след корабокрушението на лодка в Сицилийския проток край бреговете на Тунис, предаде италианската новинарска агенция АНСА.
07.03.2025 13:57

АНСА: Италианското правителство бе осъдено да плати обезщетения на мигранти, на които бе забранено да акостират в страната

Върховният касационен съд на Италия се произнесе в полза на жалба, подадена от група мигранти, на които не е било позволено да слязат от кораба „Дичоти“ на италианската брегова охрана, който ги е спасил. Случаят е от 2018 г. и бе свързан с политиката на затворени пристанища, провеждана от тогавашния вътрешен министър Матео Салвини, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

