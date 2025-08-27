Подробно търсене

АНСА: Съдии или бюрократи няма да ни спрат по отношение на мигрантите, заяви Джорджа Мелони

Александър Евстатиев
Италианският министър-председател Джорджа Мелони. Снимка: АНСА
Рим,  
27.08.2025 16:41
 (БТА)

Съдии или бюрократи няма да спрат правителството в Рим по отношение на мигрантите, заяви министър-председателят на Италия Джорджа Мелони, цитирана от италианската новинарска агенция АНСА. 

„Искам ясно да заявя, че всеки опит да ни се попречи да управляваме явлението нелегална имиграция ще бъде отхвърлен“, заяви Мелони. 

„Няма съдия, политик или бюрократ, който може да ни попречи да прилагаме италианското законодателство, да гарантираме безопасността на гражданите, да се борим с търговците на роби от третото хилядолетие и да спасяваме човешки животи“, подчерта тя в заключителна реч на годишната среща в град Римини на влиятелната католическа активистка група „Комунионе е Либерационе“. 

