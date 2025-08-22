УАМ: ОАЕ категорично осъждат нападението срещу хуманитарен конвой на Световната програма по прехраната в Судан

Обединените арабски емирства (ОАЕ) категорично осъждат нападението срещу хуманитарен конвой на Световната програма по прехраната в Северен Дарфур, Судан, което представлява грубо нарушение на международното хуманитарно право, и подчертават важността на гарантирането на сигурността и безопасността на цивилното население, както и на хуманитарните служители, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ.

Министерството на външните работи на ОАЕ разпространи изявление, в което изразява позицията, че двете враждуващи групировки в Судан трябва да се придържат към Декларацията от Джеда, да защитават цивилното население и да осигурят безопасното и безпрепятствено предоставяне на хуманитарна помощ.

Министерството също така подчертава важността на приоритизирането на интересите на суданския народ и предпазването му от опустошителните последици от конфликта.

Освен това дипломатическото ведомство отново призовава за незабавно прекратяване на огъня, улесняване на спешния и безпрепятствен хуманитарен достъп и подкрепа за усилията на регионалните и международните организации за прекратяване на гражданската война и осъществяване на стремежите на суданския народ за мир и стабилност.

