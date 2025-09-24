УАМ: Президентът на ОАЕ прие делегация на Арабския парламент

Президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян прие в Абу Даби делегация от Aрабския парламент (законодателният орган на Арабската лига), водена от неговия председател Мохамед Ахмед ал Ямахи, предаде информационната агенция на ОАЕ – УАМ.

Дискусиите бяха фокусирани върху жизненоважната роля на Арабския парламент за укрепване на солидарността и сътрудничеството между законодателните органи в арабските страни в подкрепа на стремежите на техните народи за стабилност, развитие и просперитет. На срещата бяха обсъдени и усилията за координиране на позициите в подкрепа на арабските каузи на регионални и международни форуми и значението на развитието на парламентарната дипломация за справяне с предизвикателствата, пред които е изправен арабският свят.

Членовете на делегацията изразиха своята благодарност към шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян за неговата непрекъсната подкрепа за арабските каузи и лидерството му в насърчаването на съвместни арабски инициативи в редица области, по-специално ангажирането на законодателната власт в служба на общите интереси на арабските нации.

