Разпространението на холерата се увеличава, особено в зони на конфликти, предупреди СЗО

Атанаси Петров
Жена получава ваксина срещу холера по време на ваксинационна кампания в Хартум, Судан, 13 август 2025 г. Снимка: АП/Marwan Ali
Женева,  
15.08.2025 15:06
 (БТА)

Холерата, която представлява животозастрашаващо заболяване, се разпространява все по-широко в райони, засегнати от конфликти, съобщи Световната здравна организация (СЗО), цитирана от ДПА.

Тази година в 31 страни са регистрирани общо 390 000 случая, включително 4300 с летален изход, подчерта Катрин Алберти, експерт по холерата в СЗО. По думите ѝ тези цифри са ясен сигнал за сериозен провал на международната общност. „Холерата е предотвратима и лесно лечима“, допълни Алберти.

Ситуацията е особено тревожна в страни като Судан, Южен Судан, Чад, Демократична република Конго и Йемен.

Конфликтите в тези региони са допълнителен фактор за разпространяването на болестта, обясни Алберти.

В бежанските лагери хората често разполагат едва с три литра вода на ден – за пиене, миене и готвене, а достъпът до чиста питейна вода остава от ключово значение в борбата с холерата.

