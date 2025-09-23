Подробно търсене

Случаите на холера в Дарфур нарастват "с тревожна" скорост, а броят на смъртните случаи в Судан надхвърля 3000, заяви СЗО

Владимир Арангелов
Случаите на холера в Дарфур нарастват "с тревожна" скорост, а броят на смъртните случаи в Судан надхвърля 3000, заяви СЗО
Случаите на холера в Дарфур нарастват "с тревожна" скорост, а броят на смъртните случаи в Судан надхвърля 3000, заяви СЗО
Здравен работник ваксинира жена срещу холера в Хартум, Судан, 13 август 2025 г. Снимка: AP/Marwan Ali
Женева,  
23.09.2025 19:31
Броят на случаите на холера, за които се съобщава в Дарфур, става все по-голям, а на цялата територия на Судан от болестта са починали повече от 3000 души през последните 14 месеца на гражданска война, заяви Световната здравна организация (СЗО), цитирана от Асошиейтед Прес.

Настоящата епидемия от бактериалната инфекция, причинена от заразена храна или вода, е обхванала 18 провинции в разкъсваната от война страна, след като се появи в Касала през юли миналата година, каза още СЗО.

Заместникът на представителя на СЗО за Судан Хала Худари заяви, че организацията е започнала кампания за ваксинации, насочена към 406 000 души в суданската провинция Северен Дарфур, тъй като "случаите на холера в Дарфур продължават да нарастват с тревожна скорост - по-конкретно с тревожна скорост на смъртните случаи".

Към неделя са били отчетени 12 739 случая на заболели и 358 смъртни случая в Дарфур, посочи тя. Епидемията достигна щата Дарфур в Западен Судан през май.

"Случаите в Дарфур продължават да нарастват на фона на сериозните ограничения на достъпа, които пречат на необходимия мащаб на реакция", заяви Худари.

Конфликтът между суданските въоръжени сили и паравоенната група Сили за бърза подкрепа избухна през април 2023 г. в Хартум, след което се разпространи в цялата страна, припомня АП. Според служители от ООН повече от 40 000 души са загинали и около 12 милиона са били принудени да напуснат домовете си вследствие на гражданската война.

Конфликтът и условията, в които живеят хората, избягали от сраженията, ограничават достъпа до основни услуги като чиста вода, храна и здравни грижи.

Като цяло в страната са отчетени повече от 113 600 случая на холера и повече от 3000 смъртни случая, каза Худари.

