Африканският съюз разкритикува насилието в суданския град Ел Фашер

Божидар Захариев
Карта на Судан - изображение: AP
Адис Абеба,  
28.10.2025 11:24
 (БТА)

Африканският съюз разкритикува днес насилието и "предполагаемите военни престъпления" в суданския град Ел Фашер, два дни след като паравоенни формирования обявиха, че са го превзели, предаде Франс прес.

След 18 месеца обсада Ел Фашер - последният град в региона Дарфур, който все още не беше в ръцете на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), падна и понастоящем СБП контролират целия Дарфур.

Председателят на Комисията на Африканския съюз Али Юсуф заяви, че "осъжда по най-строг начин тежките нарушения на човешките права и на международното хуманитарно право, включително предполагаемите военни престъпления и убийства на цивилни по етнически признак".

Свързани новини

28.10.2025 04:48

Генералният секретар на ООН призовава за незабавни преговори за прекратяване на огъня в Судан

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова за незабавни преговори за прекратяване на боевете в Судан, след като паравоенните Сили за бърза подкрепа превзеха град Ел Фашер, предадоха ДПА и Ройтерс.
26.10.2025 16:19

Силите за бърза подкрепа в Судан обявиха, че са превзели последния град в Дарфур, който бе под контрола на редовната армия

Паравоенните Сили за бърза подкрепа в Судан обявиха, че са превзели последния голям град в западната област Дарфур, който бе под контрола на редовната армия, предаде Франс прес.

