Африканският съюз разкритикува насилието в суданския град Ел Фашер

Африканският съюз разкритикува днес насилието и "предполагаемите военни престъпления" в суданския град Ел Фашер, два дни след като паравоенни формирования обявиха, че са го превзели, предаде Франс прес.

След 18 месеца обсада Ел Фашер - последният град в региона Дарфур, който все още не беше в ръцете на паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП), падна и понастоящем СБП контролират целия Дарфур.

Председателят на Комисията на Африканския съюз Али Юсуф заяви, че "осъжда по най-строг начин тежките нарушения на човешките права и на международното хуманитарно право, включително предполагаемите военни престъпления и убийства на цивилни по етнически признак".