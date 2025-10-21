Подробно търсене

Атака с дронове бе извършена в района на летището на суданската столица Хартум, преди то да бъде отворено отново

Николай Джамбазов
Международното летище в Хартум, Судан. Снимка: Maheen S via AP
Хартум,  
21.10.2025 09:58
Атака с дронове бе извършена рано днес сутринта в околностите на международното летище на столицата на Судан - Хартум, ден преди суданските власти да го отворят отново за вътрешни полети за пръв път от повече от две години насам, предаде Франс прес. 

Очевидци заявиха пред журналисти на АФП, че са чули шум от дронове над централните и южни части на суданската столица, както и няколко взрива в района на летището между 4:00 и 6:00 ч. местно време (05:00 и 07:00 ч. бълг. вр.).

Летището е затворено от 2023 г., когато започнаха боевете между суданската армия, която отново пое контрола над столицата тази пролет, и паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП). 

