Лидерът на опозицията в Южен Судан Риек Мачар, съден за "престъпления срещу човечеството", се позова на "имунитета" си като вицепрезидент

Южносуданският опозиционен лидер Риек Мачар, съден по обвинения за "престъпления срещу човечеството", се позова днес на "имунитета" си по отношение на тези обвинения, произтичащ от длъжността му на вицепрезидент на Южен Судан, от която беше отстранен от президента Салва Киир след започване на делото, предаде Франс прес.

Процесът срещу Мачар подхранва опасенията от нов конфликт в Южен Судан близо седем години след края на кървавата война от 2013-2018 г. между неговите привърженици и тези на президента Киир, при която бяха убити около 400 000 души.

Арестуван в края на март и оттогава под домашен арест, Мачар беше обвинен на 11 септември заедно със седем съучастници в "престъпления срещу човечеството" за координиране на смъртоносна атака срещу южносуданската армия в Насир, в североизточната част на страната.

Според негови приближени обвиненията са "изфабрикувани", а защитата му определя процеса като "политически".

Няколко часа след повдигането на обвиненията той беше отстранен от поста си на вицепрезидент с президентски указ.

"Аз съм първият вицепрезидент. Имам имунитет", заяви днес Риек Мачар пред специалния съд, създаден за този случай. "Не мога и не искам да бъда съден. Когато му дойде времето, ще дам обяснения", добави той.

В изявление, направено на 14 април пред следователите и прочетено пред съда, съперникът на Салва Киир също така заяви, че "въоръжените младежи" на Насир, както и в останалата част на страната, "са се организирали сами", без външна намеса.

Седемте съучастници на Риек Мачар отричат да са участвали в организирането на атака, съобщи журналист от АФП, присъствал в съдебната зала.

В понеделник прокуратурата заяви, че "ще предостави доказателства, които без съмнение потвърждават, че обвиняемите са извършили престъпленията" в Насир, по-специално чрез разпит на свидетели, които ще разкажат за "организационните срещи", както и чрез "автентични" записи на разговори и съобщения чрез мобилното приложение "УотсАп".

В сряда съдията, председателстващ специалния съд, поиска спиране на прякото излъчване на процеса по южносуданската държавна телевизия, за да защити свидетелите от нападението в Насир, въпреки че те все още не са изслушани.

Мирното споразумение, подписано през 2018 г., сложи край на кръвопролитието, като утвърди разделението на властта между Киир и Мачар. От момента на повдигането на обвиненията срещу Мачар неговите поддръжници призовават за военна мобилизация с цел "смяна на властта".