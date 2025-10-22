Подробно търсене
Николай Станоев
Летището на Вилнюс бе затворено заради балони за контрабанда на цигари от Беларус
Самолет каца на международното летище на Вилнюс, 23 май 2021 г. Илюстративна снимка: АП/Mindaugas Kulbis
Вилнюс,  
22.10.2025 02:38
Летището на литовската столица Вилнюс бе затворено снощи заради балони на контрабандисти, предаде Ройтерс, като се позова на Националния център за управление на кризи.

Той обясни, че работата на аерогарата е нарушена заради "метеорологични балони, използвани за контрабанда на цигари от Беларус".

Досега са пренасочени осем пристигащи полета, включително към литовския град Каунас и столицата на съседна Полша - Варшава, съобщи операторът на летището на Вилнюс.

Това е поредният случай в последно време на затваряне на летище в Европа заради летящи обекти, най-вече дронове.

Инцидентът във Вилнюс е вторият по рода си този месец. Летището на литовската столица вече бе затворено на 5 октомври заради балони с хелий, натоварени с контрабандни цигари от съседната страна.

