Подробно търсене

Международното летище във Вилнюс беше затворено отново заради предполагаеми балони

Габриела Големанска
Международното летище във Вилнюс беше затворено отново заради предполагаеми балони
Международното летище във Вилнюс беше затворено отново заради предполагаеми балони
Снимка: State Border Guard Service via AP
Вилнюс,  
26.10.2025 22:54
 (БТА)

Международното летище във Вилнюс, столицата на Литва, беше затворено отново, след като няколко обекта, идентифицирани като вероятни балони с хелий, навлязоха в литовското въздушно пространство, предаде Ройтерс, като се позова на литовския Център за управление на кризите.

Затворени са били и пропускателните пунктове на границата на Литва с Беларус.

Това е четвърти подобен инцидент за тази седмица.

Според Литва балоните са изпращани от трафиканти, които внасят по този начин незаконно цигари. Литва обаче упреква и президента на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, че не прави нищо срещу тази контрабандна практика.

Летището във Вилнюс ще остане затворено до 23,40 ч. по Гринуич (1,40 ч. след полунощ българско време), докато пропускателните пунктове по границата с Беларус ще останат затворени до заседание на Комисията за национална сигурност на страната, което ще се състои утре.

Летището във Вилнюс беше затворено и във вторник, петък и събота, както и на 5 октомври, като всеки път ставаше дума за балони, навлезли във въздушното пространство на страната, казаха властите.

/ГГ/

Свързани новини

26.10.2025 13:59

Летището във Вилнюс отново бе затворено заради нарушение на въздушното пространство от балони, дошли от Беларус

Полетите на летището във Вилнюс бяха временно спрени за втора поредна нощ и за трети път в рамките на седмица, след като метеорологични балони, дошли от Беларус, отново нарушиха въздушното пространство на Литва, предаде ДПА.
25.10.2025 22:54

Литва затвори за пореден път летището на Вилнюс заради балони, идващи от Беларус

Летището на литовската столица Вилнюс бе затворено тази вечер за пореден път заради балони с горещ въздух, навлезли във въздушното пространство на Литва от съседната страна Беларус, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от Националния кризисен център на балтийската държава.
22.10.2025 17:34

Литва отвори летището във Вилнюс след инцидент с балони; ще затвори пак граничните пунктове с Беларус, ако това се повтори

Литва ще затвори граничните пунктове с Беларус, ако балони на контрабандисти навлязат отново във въздушното ѝ пространство от съседната държава, заяви днес литовската министър-председателка Инга Ругиниене, цитирана от Ройтерс.
22.10.2025 11:36

Литва отвори отново летището във Вилнюс и граничните пунктове с Беларус

Литва отвори отново граничните си пунктове с Беларус, след като през нощта преминаването през тях беше спряно поради нарушения на въздушното пространство на балтийската република от балони, идващи от Беларус, предаде Ройтерс.
22.10.2025 04:34

Литва затвори граничните пунктове с Беларус в отговор на навлизането във въздушното ѝ пространство на балони на контрабандисти

Литва затвори контролно-пропускателните пунктове по границата си с Беларус в отговор на навлизането във въздушното ѝ пространство на балони от съседната страна, предаде Ройтерс, като се позова на литовския Национален център за управление на кризи.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 00:19 на 27.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация