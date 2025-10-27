Фон дер Лайен нарече случаите с балоните с хелий над Литва "хибридна заплаха"

Подробно търсене

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен говори по време на съвместна пресконференция с президента на Литва Гитанас Науседа близо до литовско-беларуската граница, източно от столицата Вилнюс, Литва, 1 септември 2025 г. Снимка: АП/Mindaugas Kulbis
27.10.2025 22:31
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, че Европа изразява пълна солидарност с Литва на фона на продължаващите нарушения на въздушното ѝ пространство от балони, пренасящи хелий, съобщи Ройтерс.

"Това е провокация. Наричаме я с истинското ѝ име - хибридна заплаха. Няма да я толерираме", написа тя в платформата "Екс", като добави, че  балоните са още една причина да бъдат ускорени водещите инициативи на Европейския съюз "Наблюдение по източния фланг" и "Европейска стена срещу дронове".

Премиерът на Литва Инга Ругиниене заяви по-рано днес, че страната ѝ ще започне да сваля идващите от Беларус балони с хелий на контрабандисти, които пресичат границата от Беларус и които многократно прекъсваха въздушния трафик на балтийската държава.

26.10.2025 22:54

Международното летище във Вилнюс беше затворено отново заради предполагаеми балони

Международното летище във Вилнюс, столицата на Литва, беше затворено отново, след като няколко обекта, идентифицирани като вероятни балони с хелий, навлязоха в литовското въздушно пространство, предаде Ройтерс, като се позова на литовския Център за
26.10.2025 13:59

Летището във Вилнюс отново бе затворено заради нарушение на въздушното пространство от балони, дошли от Беларус

Полетите на летището във Вилнюс бяха временно спрени за втора поредна нощ и за трети път в рамките на седмица, след като метеорологични балони, дошли от Беларус, отново нарушиха въздушното пространство на Литва, предаде ДПА.
25.10.2025 17:28

ЕК задвижи плана за укрепване на европейската отбрана с акцент върху наблюдението на източния фланг

Тази седмица в Европейския съюз премина под знака и на 19-ия пакет санкции срещу Русия, чието одобрение от всички държави членове на блока бе оповестено в сряда вечерта от датското председателство на Съвета на ЕС и разпространено от световните агенции. Това се случи в навечерието на заседанието на Европейския съвет в Брюксел.
24.10.2025 17:13

Реакцията на армията и НАТО на руското нарушение на въздушното пространство беше правилна, заяви министър-председателката на Литва

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене определи като правилна и адекватна реакцията на въоръжените сили на страната си и на НАТО на последното руско нарушение на въздушното пространство на Литва, предаде ДПА.
23.10.2025 22:27

Литовският президент Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на Литва

Президентът на Литва Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на Литва и съобщи в "Екс", че литовското външно министерство ще извика представители на посолството на Русия, за да протестира срещу това нарушение, предадоха световните агенции.

