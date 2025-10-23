Литовският президент Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на Литва

Президентът на Литва Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на Литва и съобщи в "Екс", че литовското външно министерство ще извика представители на посолството на Русия, за да протестира срещу това нарушение, предадоха световните агенции.

Инцидентът идва на фона на нарастващото напрежение в региона. Балтийските държави са все по-обезпокоени от агресията на съседна Русия срещу Украйна, отбелязва Асошиейтед прес.

"Тази вечер руски военни самолети нарушиха литовското въздушно пространство. Това е явно нарушение на международното право и териториалната цялост на Литва", написа Науседа в "Екс". "Това отново потвърждава колко е важно да се укрепи готовността на европейската противовъздушна отбрана", добави той.

Науседа каза, че министерството на външните работи на Литва ще извика представители на посолството на Русия, за да протестира срещу това, което той нарече "безразсъдно и опасно поведение".

Литовската министър-председателка Инга Ругиниене на своя ред съобщи в публикация в платформата "Фейсбук", че ситуацията е изцяло под контрол.

По-рано днес литовската армия заяви, че военновъздушните ѝ сили са засекли нарушаване на въздушното пространство близо до малкото градче Кибартаи от два руски военни самолета - изтребител Су-30 и самолет-цистерна Ил-78, съобщи Ройтерс.

Двата руски самолета изглежда са извършвали тренировъчна мисия за презареждане, когато около 18:00 ч. литовско време (и българско) са нарушили границата на Литва, навлизайки откъм посоката на Калининград, балтийския ексклав на Русия, съобщиха военните. Според тях двата самолета са прелетели около 700 метра в литовското въздушно пространство и са останали там около 18 секунди, уточни ДПА.

В отговор на това испански изтребители "Юрофайтър Тайфун" от въздушните сили за наблюдение на НАТО в района на Балтийско море са излетели бързо и продължават да патрулират района, допълниха литовските военни.