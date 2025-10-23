Руски изтребители са изпълнили планиран полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство, заяви руското министерство на отбраната

site.btaРуски изтребители са изпълнили планиран полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство, заяви руското министерство на отбраната
Руски изтребители са изпълнили полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство, заяви руското министерство на отбраната, предаде Ройтерс.
Ведомството поясни, че два руски изтребителя „Су-30“ са извършили планиран тренировъчен полет над Калиниградския регион и че полетът е протекъл при стриктно спазване на правилата за използване на въздушното пространство над територията на Руската федерация. Самолетите не са се отклонили от пътя си и не са нарушавали границите на други страни, което е потвърдено и от обективни средства за контрол на полета, се казва в изявление на ведомството.
По-рано тази вечер Литва се оплака от навлизане на руски военни самолети в нейното въздушно пространство.
В изявлението на руското ведомство не се споменава Литва и нейните оплаквания.
/ГГ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина