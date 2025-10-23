Подробно търсене

Руски изтребители са изпълнили планиран полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство, заяви руското министерство на отбраната

Габриела Големанска
Руски изтребители са изпълнили планиран полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство, заяви руското министерство на отбраната
Руски изтребители са изпълнили планиран полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство, заяви руското министерство на отбраната
Илюстративно изображение на изтребител "Су-30". Снимка: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Москва,  
23.10.2025 23:37
 (БТА)

Руски изтребители са изпълнили полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство, заяви руското министерство на отбраната, предаде Ройтерс.

Ведомството поясни, че два руски изтребителя „Су-30“ са извършили планиран тренировъчен полет над Калиниградския регион  и че полетът е протекъл при стриктно спазване на правилата за използване на въздушното пространство над територията на Руската федерация. Самолетите не са се отклонили от пътя си и не са нарушавали границите на други страни, което е потвърдено и от обективни средства за контрол на полета, се казва в изявление на ведомството.

По-рано тази вечер Литва се оплака от навлизане на руски военни самолети в нейното въздушно пространство.

В изявлението на руското ведомство не се споменава Литва и нейните оплаквания.

/ГГ/

Свързани новини

23.10.2025 22:27

Литовският президент Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на Литва

Президентът на Литва Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на Литва и съобщи в "Екс", че литовското външно министерство ще извика представители на посолството на Русия, за да протестира срещу това нарушение, предадоха световните агенции.
23.10.2025 20:59

Два руски военни самолета навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО

Два руски военни самолета навлязоха тази вечер за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО, съобщиха литовските военни, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:09 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация