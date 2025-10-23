Подробно търсене

Два руски военни самолета навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО

Светослав Танчев
Руски изтребители Су-30 на военновъздушните сили на Русия и Беларус участват в съвместни военни маневри. Снимка: Пресслужба на руското Министерство на отбраната чрез АП
Вилнюс,  
23.10.2025 20:59
 (БТА)

Два руски военни самолета навлязоха днес за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО, съобщиха литовските военни, предаде Ройтерс.

Двата руски самолета - изтребител Су-30 и самолет-цистерна Ил-78, изглежда са извършвали тренировъчна мисия за презареждане, когато около 18:00 ч. литовско време (и българско) са нарушили границата на Литва, навлизайки откъм посока на Калининград, балтийския ексклав на Русия, съобщиха военните.

В отговор на това испански изтребители "Юрофайтър Тайфун" от въздушните сили за наблюдение на НАТО в района на Балтийско море са излетели бързо и продължават да патрулират района, допълниха литовските военни.

/СХТ/

