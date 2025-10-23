Два руски военни самолета навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО

site.btaДва руски военни самолета навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО
Два руски военни самолета навлязоха днес за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО, съобщиха литовските военни, предаде Ройтерс.
Двата руски самолета - изтребител Су-30 и самолет-цистерна Ил-78, изглежда са извършвали тренировъчна мисия за презареждане, когато около 18:00 ч. литовско време (и българско) са нарушили границата на Литва, навлизайки откъм посока на Калининград, балтийския ексклав на Русия, съобщиха военните.
В отговор на това испански изтребители "Юрофайтър Тайфун" от въздушните сили за наблюдение на НАТО в района на Балтийско море са излетели бързо и продължават да патрулират района, допълниха литовските военни.
