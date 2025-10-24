Подробно търсене

Литва отново затвори летищата във Вилнюс и Каунас заради балони, навлезли от Беларус

Атанаси Петров
Служител на Литовската гранична служба проверява балон, използван за пренасяне на цигари от контрабандисти в Беларус. Снимка: Гранична служба на Литва чрез АП
Вилнюс,  
24.10.2025 22:39
 (БТА)

Литва затвори тази вечер летищата в столицата Вилнюс и във втория по големина град Каунас, след като метеорологични балони от Беларус навлязоха във въздушното пространство на страната, предаде Ройтерс.

Министерството на транспорта съобщи, че това е третият случай през октомври, при който литовски летища спират работа заради нарушения на въздушното пространство откъм територията на Беларус.

През последните месеци европейската авиация, включително летищата в Копенхаген, Мюнхен и в региона на Балтийско море, многократно беше подлагана на смущения заради дронове и други неидентифицирани обекти.

По данни на литовското Транспортно министерство и Националния център за управление на кризи двете летища са затворени до 22:00 ч. местно време (19:00 ч. по Гринуич), след като на радарите са били засечени „десетки балони“.

По-рано този месец летището във Вилнюс на два пъти беше временно затворено заради балони, излетели от Беларус и превозващи контрабандни цигари. Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене предупреди, че страната ще затвори граничните пунктове с Беларус, ако подобни инциденти се повторят.

/ВС/

Свързани новини

24.10.2025 17:13

Реакцията на армията и НАТО на руското нарушение на въздушното пространство беше правилна, заяви министър-председателката на Литва

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене определи като правилна и адекватна реакцията на въоръжените сили на страната си и на НАТО на последното руско нарушение на въздушното пространство на Литва, предаде ДПА.
23.10.2025 22:27

Литовският президент Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на Литва

Президентът на Литва Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на Литва и съобщи в "Екс", че литовското външно министерство ще извика представители на посолството на Русия, за да протестира срещу това нарушение, предадоха световните агенции.
23.10.2025 20:59

Два руски военни самолета навлязоха за кратко във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО

Два руски военни самолета навлязоха тази вечер за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва, страна членка на НАТО, съобщиха литовските военни, предаде Ройтерс.
22.10.2025 19:43

Латвия купува германска система за поставяне на мини, за да укрепи граничната си отбрана

Латвия е поръчала дистанционно управляема система за поставяне на мини от германски производител на оръжие, предаде ДПА. Балтийската държава обяви днес, че ще закупи системата "Скорпион 2" (Skorpion 2) от компанията "Дайнъмайт Нобел Дифенс" (Dynamit
22.10.2025 17:34

Литва отвори летището във Вилнюс след инцидент с балони; ще затвори пак граничните пунктове с Беларус, ако това се повтори

Литва ще затвори граничните пунктове с Беларус, ако балони на контрабандисти навлязат отново във въздушното ѝ пространство от съседната държава, заяви днес литовската министър-председателка Инга Ругиниене, цитирана от Ройтерс.

