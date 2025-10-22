Подробно търсене

Латвия купува германска система за поставяне на мини, за да укрепи граничната си отбрана

Алексей Маргоевски
Латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс. Снимка: AP/Cliff Owen
Рига,  
22.10.2025 19:43
 (БТА)
Латвия е поръчала дистанционно управляема система за поставяне на мини от германски производител на оръжие, предаде ДПА.

Балтийската държава обяви днес, че ще закупи системата "Скорпион 2" (Skorpion 2) от компанията "Дайнъмайт Нобел Дифенс" (Dynamit Nobel Defence), заедно със свързаните с нея противотанкови мини и друго оборудване, за 50 млн. евро (58 млн. долара). Сделката включва и обучение на персонала.

"Закупуването на системата за полагане на мини е стратегическа стъпка към укрепване на отбранителните способности на страната", заяви латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс и добави: "Това е съществена част от по-широкия план за укрепване на сигурността и отбраната на източната граница на Латвия".

Подобно на Естония и Литва, Латвия иска да защити границите си с Русия и нейния съюзник Беларус с отбранителни структури и физически бариери срещу възможни атаки. В случай на атака могат да бъдат поставени и мини, посочва ДПА.

Балтийските държави, които са членове както на Европейския съюз, така и на НАТО, реагират на войната на Русия в Украйна, която разглеждат като пряка заплаха за тяхната национална сигурност, отбелязва ДПА.

 

