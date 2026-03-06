Подробно търсене

Швеция засече подозрителен кораб в Балтийско море; бреговата охрана каза, че съдът е плавал под фалшив флаг

Иво Тасев
Министърът на гражданската отбрана на Швеция Карл-Оскар Болин. Снимка: АП/Andre Penner
Стокхолм,  
06.03.2026 21:54
 (БТА)
Шведската брегова охрана заяви, че нейни служители са се качили днес на борда на "подозрителен кораб без надлежна регистрация в шведските води на Балтийско море“ и са установили контрол над него, като по случая се води разследване, предаде Ройтерс.

"В 15:50 ч. днес (16:50 бълг. вр. - бел. ред.) бреговата охрана пое контрол над кораб с неясен статут на флага. Плавателният съд е заподозрян в липсата на надлежна регистрация", се казва в изявлението на бреговата охрана. Тя добавя, че абордажът е станал край "бреговете на южния шведски град Трелеборг".

Корабът "Кафа" (Caffa) е плавал под гвинейски флаг, но бреговата охрана го смята за плавателен съд без редовна регистрация "съгласно националното и международното законодателство“. Шведската полиция заяви, че има подозрения, че корабът е плавал "под фалшив флаг“.

Министърът на гражданската отбрана на Швеция Карл-Оскар Болин, заяви в социалната мрежа "Екс", че става въпрос за товарен кораб, включен в списъка със санкции, наложени от Украйна.

"Собствеността е неясна и има подозрения, че плавателният съд не е застрахован. Съвсем наскоро, през това лято, се изказа мнение, че корабът е сменил руския си флаг на гвинейски“, написа Болин.

/НВ/

