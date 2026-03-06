В черногорския град Биело поле се състоя прием в чест на националния празник на България 3 март

В северния черногорски град Биело поле се състоя прием в чест на националния празник на България 3 март.

Посланикът на България в Подгорица Н. Пр. Стефан Димитров обяви, "че е твърдо убеден, че е време при подобни събития да се излиза от Подгорица (столицата на Черна гора) и да се тръгне не винаги и задължително на юг."

Според българския дипломат "северната част на Черна гора има какво да предложи във всяко едно отношение и ние (България) трябва да предоставим нашата подкрепа".

"Аз исках да събера на едно място кметовете и председателите на общински съвети от побратимените между двете страни – общо осем. И, май, почти успях – тук са седем от тях", каза тази вечер Димитров от трибуната на центъра за култура "Воислава Булатович Струнио" в Биело поле, където за първи път се състоя прием за националния празник на България, вместо в столицата на Черна гора Подгорица.

Димитров приветства присъстващите представители на побратимените общини - Подгорица и София, Велико Търново и Цетине, Свищов и Биело поле, Ловеч и Колашин, Перник и Рожае, Банско и Мойковац, Троян и Даниловград.

Той подчерта, че свободата е универсална ценност, право, но и задължение.

"Както казва един мъдър човек, свободата е глагол. Тя обаче не е даденост, не се постига веднъж завинаги, а изисква от всички нас да я ценим и пазим постоянно.", подчерта българският дипломат.

Той изказа благодарност на граждани от Сърбия и Черна гора, които преди 22 години са се притекли на помощ, когато 12 деца от Свищов загинаха във водите на р. Лим.

На 4 април 2004 г. група от 34 ученици и 16 възрастни от Свищов се прибира с автобус от екскурзия в хърватския град Дубровник. Към 21:00 ч. сръбско време (22:00 българско време) на завой на планински път шофьорът изгубва контрол и автобусът пада в р. Лим при сръбското село Гостун, разположено между пограничните градове Биело поле в Черна гора и Приеполе в Сърбия.

12 деца загиват във водите на реката, 38 души са спасени, като в спасителните операции участват много местни хора от двете страни на границата между Сърбия и Черна гора.

Тази вечер посланикът на България в Черна гора изказа благодарност и на местните власти на двете държави и приветства първият български дипломат, който на 4 април 2004 г. отиде на място веднага след нещастието - сегашният посланик на България в Република Сърбия Ангел Ангелов.

По-рано през деня двамата посланици на България в Черна гора и Сърбия - Стефан Димитров и Ангел Ангелов поднесоха венци пред мемориалите, издигнати в памет на 12-те деца от Свищов, загинали в река Лим.

"Между нашите две държави няма, а и никога не е имало, нерешени или открити въпроси. Същевременно, традиционно доброто сътрудничество, съхранено през годините, както и последователният напредък на Черна гора в европейската и евроатлантическата интеграция възможности за разширяване на двустранните контакти в много нови области", каза посланик Димитров още в словото си и направи преглед на дейността на посолството, което ръководи през последните три години.

Той обяви, че пред двете страни като партньори в НАТО предстои съвместно да участват в укрепване на сигурността в региона и да съчетаят енергийната сигурност и опазването на климата, като същевременно задълбочат и разширят двустранното си сътрудничество.

По думите на българския дипломат Черна гора е лидер в процеса на присъединяване към ЕС и "вече е пример в региона за това как държава, неголяма по територия, но с европейска визия за бъдещето си, върви уверено към своята цел, зададена от общите европейски ценности". Той изрази готовност България да споделя своя опит, както положителен, така и негативен, с Черна гора в хода на нейната евроинтеграция.

"На днешния български празник искам да споделя с вас дълбокото си убеждение, че отношенията, особено между съседни държави с общо историческо минало, особено на Балканите, трябва да се градят с отговорност за настоящето и с поглед към бъдещето, независимо от бремето на миналото. Един от примерите за това са отношенията между България и Турция", подчерта Димитров в речта си при откриването на приема.

По повод националния празник на България 3 март Н.Пр. Стефан Димитров получи поздравления от официални представители на Черна гора.