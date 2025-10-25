Подробно търсене

Литва затвори за пореден път летището на Вилнюс заради балони, идващи от Беларус

Иво Тасев
Служител на Литовската гранична служба проверява балон, използван за пренасяне на цигари от контрабандисти в Беларус. Снимка: Гранична служба на Литва чрез АП
Вилнюс,  
25.10.2025 22:54
 (БТА)

Летището на литовската столица Вилнюс бе затворено тази вечер за пореден път заради балони с горещ въздух, навлезли във въздушното пространство на Литва от съседната страна Беларус, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от Националния кризисен център на балтийската държава.

Това е четвъртият подобен случай този месец, уточни световната агенция. Дейностите на аерогарата са преустановени до 2:00 ч. утре местно време (също и българско), обявиха от кризисния център.

В последно време в европейската авиация многократно беше всяван хаос от навлизания на дронове и други нахлувания по въздух, в това число над летищата на датската столица Копенхаген, на германския град Мюнхен и над балтийските страни, припомня Ройтерс.

Според властите в Литва балоните пренасят контрабандна стока, по-специално цигари. Същевременно Вилнюс обвинява президента на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на Русия, че не прави нищо, за да пресече тази практика. 

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене заяви вчера, че Националната комисия по сигурността ще се събере следващата седмица за оценка на ситуацията.

/ИТ/

Свързани новини

22.10.2025 17:34

Литва отвори летището във Вилнюс след инцидент с балони; ще затвори пак граничните пунктове с Беларус, ако това се повтори

Литва ще затвори граничните пунктове с Беларус, ако балони на контрабандисти навлязат отново във въздушното ѝ пространство от съседната държава, заяви днес литовската министър-председателка Инга Ругиниене, цитирана от Ройтерс.
22.10.2025 11:36

Литва отвори отново летището във Вилнюс и граничните пунктове с Беларус

Литва отвори отново граничните си пунктове с Беларус, след като през нощта преминаването през тях беше спряно поради нарушения на въздушното пространство на балтийската република от балони, идващи от Беларус, предаде Ройтерс.
22.10.2025 04:34

Литва затвори граничните пунктове с Беларус в отговор на навлизането във въздушното ѝ пространство на балони на контрабандисти

Литва затвори контролно-пропускателните пунктове по границата си с Беларус в отговор на навлизането във въздушното ѝ пространство на балони от съседната страна, предаде Ройтерс, като се позова на литовския Национален център за управление на кризи.
06.10.2025 15:33

Литовските власти извършиха арести след временното затваряне на летището във Вилнюс заради контрабандни балони

Няколко души бяха арестувани във връзка с превозващите контрабандна стока балони с горещ въздух, причинили временното затваряне на летището на литовската столица Вилнюс, обявиха днес местните власти, цитирани от ДПА. Според ръководителя на

