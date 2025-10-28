Лукашенко каза, че затварянето на гранични пунктове от страна на Литва е "абсурдно"

Президентът на Беларус Александър Лукашенко разкритикува днес Литва за това, че затваря гранични пунктове с Беларус и каза, че това е "абсурдно", предаде Ройтерс. Лукашенко обвини Вилнюс, че води хибридна война, съобщиха руски медии.

Министър-председателката на Беларус Инга Ругиниене заяви вчера, че страната ѝ ще започне да сваля идващите от Беларус балони на контрабандисти, които многократно навлязоха във въздушното пространство на балтийската държава.

В същото време Лукашенко обяви, че разполагането на ракетна система "Орешник" в Беларус не е агресивен ход и има за цел да гарантира сигурността, съобщи беларуската агенция Белта.

Русия и Беларус нямат интерес от ескалации, заяви президентът Лукашенко.