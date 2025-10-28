Подробно търсене

Анелия Пенкова
Лукашенко каза, че затварянето на гранични пунктове от страна на Литва е "абсурдно"
Президентът на Беларус Александър Лукашенко. (Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP, File)
Москва,  
28.10.2025 11:08
 (БТА)

Президентът на Беларус Александър Лукашенко разкритикува днес Литва за това, че затваря гранични пунктове с Беларус и каза, че това е "абсурдно", предаде Ройтерс. Лукашенко обвини Вилнюс, че води хибридна война, съобщиха руски медии. 

Министър-председателката на Беларус Инга Ругиниене заяви вчера, че страната ѝ ще започне да сваля идващите от Беларус балони на контрабандисти, които многократно навлязоха във въздушното пространство на балтийската държава.

В същото време Лукашенко обяви, че разполагането на ракетна система "Орешник" в Беларус не е агресивен ход и има за цел да гарантира сигурността, съобщи беларуската агенция Белта. 

Русия и Беларус нямат интерес от ескалации, заяви президентът Лукашенко.

/ГГ/

Свързани новини

27.10.2025 12:40

Литва ще сваля контрабандните балони, идващи от Беларус, заяви министър-председателката Инга Ругиниене

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене заяви, че властите ще започнат да свалят идващите от Беларус балони с хелий на контрабандисти, които през последните дни неведнъж блокираха въздушния трафик в балтийската република, предаде Ройтерс.
26.10.2025 22:54

Международното летище във Вилнюс беше затворено отново заради предполагаеми балони

Международното летище във Вилнюс, столицата на Литва, беше затворено отново, след като няколко обекта, идентифицирани като вероятни балони с хелий, навлязоха в литовското въздушно пространство, предаде Ройтерс, като се позова на литовския Център за
25.10.2025 22:54

Литва затвори за пореден път летището на Вилнюс заради балони, идващи от Беларус

Летището на литовската столица Вилнюс бе затворено тази вечер за пореден път заради балони с горещ въздух, навлезли във въздушното пространство на Литва от съседната страна Беларус, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от Националния кризисен център на балтийската държава.
22.10.2025 17:16

Медиите, за които са работили журналистите Почобут и Амаглобели, приветстваха присъдената им награда "Сахаров"

Медиите, за които са работили отличените днес с наградата „Сахаров“ двама журналисти, приветстваха това признание от страна на Европейския парламент. Наградата „Сахаров“ се връчва ежегодно от ЕП за свобода на мисълта. Тази година нейни лауреати

Към 11:39 на 28.10.2025 Новините от днес

