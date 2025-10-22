Летището на Вилнюс бе затворено заради балони

Подробно търсене

Николай Станоев
Илюстративна снимка: Enrique Kaczor/ДПА чрез АП
Вилнюс,  
22.10.2025 00:37
Летището на литовската столица Вилнюс бе затворено снощи заради балони на контрабандисти, предаде Ройтерс, като се позова на Националния център за управление на кризи.

Самолети не излитат от летището, а такива, които трябва да кацнат там, биват отклонявани.

Според справка на специализирания сайт за следене на въздушния трафик "Флайтрадар 24" (Flightradar24) е предвидено летището на Вилнюс да бъде отворено отново в 00:40 ч. (и българско време) днес.

Това е поредният случай в последно време на затваряне на летище в Европа заради летящи обекти, най-вече дронове.

21.10.2025 09:58

Атака с дронове бе извършена в района на летището на суданската столица Хартум, преди то да бъде отворено отново

Атака с дронове бе извършена рано днес сутринта в околностите на международното летище на столицата на Судан - Хартум, ден преди суданските власти да го отворят отново за вътрешни полети за пръв път от повече от две години насам, предаде Франс прес.
20.10.2025 17:47

В германското правителство се водят дебати относно мерките за защита от дронове

Германското правителство има за цел да постигне вътрешни споразумения за по-добър контрол върху летящи дронове през декември, включително с 16-те федерални провинции, каза правителственият говорител Щефан Корнелиус, цитиран от ДПА.
18.10.2025 20:59

Седемдесет и девет процента от германците подкрепят свалянето на нелегални дронове, сочи проучване

Голямо мнозинство от хората в Германия заявиха в ново проучване, че подкрепят свалянето на незаконни дронове на чувствителни места като летища след поредица от скорошни смущения, съобщи ДПА.
08.10.2025 12:05

Русия иска да всее раздор в ЕС, трябва да отговорим с единство, заяви Урсула фон дер Лайен по време на дебати в ЕП

Основната мисия на Европейския съюз е да запази мира. Днес това означава да имаме капацитет да възпираме агресията и провокациите, идващи от Русия. Това заяви днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на дебатите в
06.10.2025 14:51

Германия обяви, че ще защитава Литва, откри там логистичен център и училище; балтийската страна призова жителите си да подготвят бомбоубежища

Германия заяви миналата седмица трайна военна подкрепа за Литва, откривайки там логистичен център и училище за децата на военнослужещите от бригадата на Бундесвера, разположена в балтийската страна.

