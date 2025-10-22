Летището на Вилнюс бе затворено заради балони

Летището на литовската столица Вилнюс бе затворено снощи заради балони на контрабандисти, предаде Ройтерс, като се позова на Националния център за управление на кризи.

Самолети не излитат от летището, а такива, които трябва да кацнат там, биват отклонявани.

Според справка на специализирания сайт за следене на въздушния трафик "Флайтрадар 24" (Flightradar24) е предвидено летището на Вилнюс да бъде отворено отново в 00:40 ч. (и българско време) днес.

Това е поредният случай в последно време на затваряне на летище в Европа заради летящи обекти, най-вече дронове.