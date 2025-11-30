Подробно търсене
АКТУАЛИЗИРАНА

Създаването на палестинска държава е единственото решение на израелско-палестинския конфликт, заяви папа Лъв XIV

Александър Евстатиев
Папа Лъв XIV и вселенският патриарх Вартоломей I заедно благославят вярващите, присъстващи на литургия, отслужена в патриаршеската катедрала „Свети Георги“ в Истанбул. Снимка: АП/Emrah Gurel
Бейрут,  
30.11.2025 18:43
 (БТА)
Папа Лъв Четиринадесети заяви, че единственото решение на десетилетния конфликт между Израел и палестинския народ трябва да включва палестинска държава, предаде Ройтерс.

„Всички знаем, че в този момент Израел все още не приема това решение, но ние го виждаме като единственото решение“, каза първият папа американец пред журналисти по време на полет от Турция за Ливан при първата си пресконференция, проведена по време на полет.

„Ние също сме приятели с Израел и се стремим да бъдем посреднически глас между двете страни, който би могъл да им помогне да постигнат решение, което да е справедливо за всички“, добави папата, говорейки на италиански.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху потвърди противопоставянето си срещу създаването на палестинска държава, след като дори най-големият му съюзник САЩ изрази подкрепа за палестинската независимост.

Папата говори в кратка осемминутна пресконференция, посветена на посещението му в Турция - част от първото му пътуване в чужбина след избирането му през май за водач на Католическата църква, която официално има 1,4 милиарда членове.

Той посочи, че с турският президент Реджеп Тайип Ердоган са обсъдили както израелско-палестинския, така и руско-украинския конфликт. Турция има важна посредническа роля за прекратяването на двете войни, каза Лъв Четиринадесети.

При посещението си в Турция папата предупреди, че бъдещето на човечеството е изложено на риск поради необичайно големия брой кървави конфликти в света и осъди насилието в името на религията.

Свързани новини

30.11.2025 14:45

"Папата по бели чорапи в джамията" и "Света литургия пред 4000 души в Арената" са част от акцентите в турския печат по повод посещението Лъв XIV

Как турските медии отразиха официалното посещение на Папа Лъв XIV в Турция? Акценти: Папата по бели чорапи в джамията, среща с миряните в най-новата християнска църква на Турция, обща молитва и декларация с Вартоломей, Света литургия пред 4 хиляди
30.11.2025 14:29

Папа Лъв XIV посети арменската общност в Истанбул и се срещна с бащата на 15-годишно момче, чието убийство предизвика силни реакции

В последния ден на посещението на папа Лъв XIV в Турция по покана на Вселенския патриарх Вартоломей Светият отец гостува на общността на арменците в Истанбул. По информация на списвания на арменски и турски език вестник "Агос" папата е бил посрещнат
29.11.2025 18:38

Папа Лъв XIV изнесе първата папска литургия на открито в Турция пред около 4000 души на истанбулската "Фолксваген Арена"

Папа Лъв XIV предаде послания за мир и междурелигиозен диалог пред хиляди присъстващи на необичайна литургия, проведена във "Фолксваген Арена", като за първи път в историята на Турция папска литургия се провежда извън църква, съобщава онлайн
29.11.2025 17:39

Протест от представител на турската националистическа партия срещу посещението на Папа Лъв XIV в Изник: "Превърнаха го в шоу"

Отговорен представител на Партията на националистическото действие (ПНД) на Девлет Бахчели, който е съюзник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, е изказал остър протест срещу посещението на главата на Римокатолическата църква и държавен глава
29.11.2025 16:56

В декларация Вселенският патриарх и папата изразиха готовност да работят за възстановяване на пълното общение между православни и католици

В съвместна декларация, която подписаха в патриаршеския комплекс във Фенер, Истанбул, Вселенският патриарх Вартоломей и папа Лъв XIV изразиха готовността си да продължат да вървят решително по пътя на диалога с цел възстановяването на пълното общение между Вселенската патриаршия и Римокатолическата църква.
29.11.2025 16:19

Папа Лъв XIV посети Вселенската патриаршия в Истанбул

Кулминацията на третия ден от апостолическата програма на официалното посещение на Папа Лъв XIV в Турция бе посещението във Вселенската патриаршия в Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей Първи. Светият отец и придружаващите го лица
28.11.2025 17:04

Общо послание за единство отправиха Вселенският патриарх Вартоломей и папа Лъв XIV в древната Никея

Послание за единство отправиха Вселенският патриарх Вартоломей и папа Лъв XIV, които днес участваха в съвместна молитва в турския град Изник, някогашната Никея, където преди 1700 години се е провел Първият вселенски събор на християнската Църква, на който е приет Символът на вярата, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ в репортаж от мястото.
28.11.2025 15:41

Папа Лъв XIV участва в религиозна церемония в турския град Изник за отбелязване на 1700-та годишнина от Никейския събор

При изключително строги мерки за сигурност Папа Лъв XIV пристигна в турския град Изник, който отстои на около 200 км от Истанбул и 80 км от Бурса. Това посещение е кулминацията на папската визита в Турция, която започна вчера в Анкара и ще продължи
28.11.2025 10:14

Папа Лъв XIV се срещна с представители на католическата общност в Турция в катедрала "Свети Дух" в Истанбул

Внушителна група хора приветства тази сутрин папа Лъв XIV в католическата катедрала „Свети Дух“ в Истанбул, която е най-голямата сред католическите църкви в мегаполиса. Много от хората споделиха, че още от ранните часове на деня са дошли специално
18.11.2025 01:07

Съветът за сигурност на ООН прие резолюция в подкрепа на плана на Тръмп за ивицата Газа

Съветът за сигурност на ООН днес прие внесената от САЩ проекторезолюция в подкрепа на плана на американския президент Доналд Тръмп за слагане на край на войната в ивицата Газа и допускане на международни стабилизационни сили в палестинския анклав, предаде Ройтерс.
16.11.2025 15:42

Нетаняху потвърди, че остава против създаването на палестинска държава, след остра реакция от страна на крайната десница

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че остава против създаването на палестинска държава, след протести от страна на крайната десница по повод подкрепена от САЩ декларация, която изразява подкрепа за пътя към палестинска независимост, предаде Ройтерс.
13.11.2025 16:17

Прилагането на плана на Тръмп за Газа очаквано започна да буксува

Президентът на САЩ Доналд Тръмп представи тържествено в края на септември своя план за слагане на край на войната в ивицата Газа. И наистина, до голяма степен оръжията замлъкнаха, а останалите живи заложници бяха освободени на 13 октомври - две години след като бяха отвлечени от бойци на "Хамас" при атаката срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

