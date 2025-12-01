Подробно търсене

Нетаняху получи от Тръмп покана скоро да посети Белия дом, съобщи канцеларията на израелския премиер

Атанаси Петров
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и израелският премиер Бенямин Нетаняху. Снимка: Chip Somodevilla/Pool via AP, File
Йерусалим,  
01.12.2025 20:30
 (БТА)
Израелският премиер Бенямин Нетаняху съобщи, че е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, от когото е получил покана скоро да посети Белия дом, предаде Франс прес.

Според изявление на канцеларията на израелския премиер двамата лидери са изтъкнали значението на разоръжаването на "Хамас" и демилитаризацията на ивицата Газа, както и своя ангажимент към тези цели. Тръмп и Нетаняху обсъдиха също възможностите за установяване на отношения между Израел и държави, които все още не признават израелската държава, се посочва в изявлението.

По-рано американският президент заяви в публикация в социалните мрежи, че Израел трябва да поддържа диалог със Сирия.

/ДИ/

