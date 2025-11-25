Подробно търсене

Владимир Арангелов
Тръмп даде начало на процедура за обявяване на някои подразделения на ”Мюсюлманското братство“ за терористични организации
Изглед към Белия дом във Вашингтон. Снимка: AP/Jose Luis
Вашингтон,  
25.11.2025 06:05
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи даде начало на процедура за обявяване на определени подразделения на организацията „Мюсюлманско братство“ за чуждестранни терористични организации и специално обозначени глобални терористи, което ще доведе до налагане на санкции срещу едно от най-старите и влиятелни ислямистки движения в арабския свят, предаде Ройтерс.

Тръмп е подписал указ, с който нарежда на държавния секретар Марко Рубио и на министъра на финансите Скот Бесънт да представят доклад относно това дали да бъдат обозначени като терористични организации някои подразделения на „Мюсюлманското братство“, като например тези в Ливан, Египет и Йордания, става ясно от информационен бюлетин на Белия дом. Указът нарежда на министрите да пристъпят към действия в рамките на 45 дни от представянето на доклада.

Администрацията на Тръмп обвинява фракциите на „Мюсюлманското братство“ в тези страни, че подкрепят или насърчават атаки срещу Израел и партньорите на САЩ, или че предоставят материална подкрепа на палестинската военна групировка „Хамас“.

„Президентът Тръмп се изправя срещу транснационалната мрежа на „Мюсюлманското братство“, която подхранва тероризма и кампаниите за дестабилизация срещу интересите и съюзниците на САЩ в Близкия изток“, се казва в информационния бюлетин на Белия дом.

„Мюсюлманското братство“ е основано в Египет през 20-те години на миналия век като ислямско политическо движение за противодействие на разпространението на светски и националистически идеи. То бързо се разпространява в мюсюлманските страни, превръщайки се във влиятелен играч, който обаче често действа в сянка.

/ВА/

