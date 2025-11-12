Подробно търсене

Армията на САЩ съобщи, че петима бойци от "Ислямска държава" са ликвидирани, а 19 - заловени, по време на операции в Сирия

Иво Тасев
Армията на САЩ съобщи, че петима бойци от "Ислямска държава" са ликвидирани, а 19 - заловени, по време на операции в Сирия
Армията на САЩ съобщи, че петима бойци от "Ислямска държава" са ликвидирани, а 19 - заловени, по време на операции в Сирия
Изображение: БТА
Багдад,  
12.11.2025 23:58
 (БТА)
Етикети

Централното командване на армията на САЩ (СЕНТКОМ) обяви днес, че силите му са помагали и са допринесли за над 22 операции срещу обявената за терористична организация "Ислямска държава" на територията на Сирия, по време на които петима бойци от групировката са ликвидирани, а 19 - заловени, предаде Ройтерс.

Сирия се присъедини към водената от Съединените щати коалиция срещу екстремистката групировка, посочва световната агенция, допълвайки, че сирийското правителство извършва акции срещу ИД в цялата страна.

Операциите, за които СЕНТКОМ съобщи, са били извършени между 1 октомври и 6 ноември.

/ИТ/

Свързани новини

10.11.2025 08:38

Временният президент на Сирия се очаква да се срещне днес с Тръмп в Белия дом

Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа се очаква да се срещне днес с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом, предаде ДПА.Това е първата визита на сирийски президент във Вашингтон, откакто Сирия става независима през 1946 г.
09.11.2025 00:46

Президентът на Сирия пристигна на посещение в САЩ

Сирийският президент Ахмед аш Шараа пристигна в Съединените щати на официално посещение, съобщи сирийската държавна агенция САНА. Това стана ден след премахването на Шараа от черния списък на Вашингтон със санкционирани за тероризъм лица и
08.11.2025 23:16

Сирия проведе превантивни операции срещу клетки на "Ислямска държава" в цялата страна, съобщи говорител на сирийското вътрешно министерство

Сирия проведе превантивни операции в цялата страна, насочени срещу клетки на групировката "Ислямска държава", обяви днес говорител на сирийското вътрешно министерство, цитиран от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:18 на 13.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация