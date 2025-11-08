Сирия проведе превантивни операции срещу клетки на "Ислямска държава" в цялата страна, съобщи говорител на сирийското вътрешно министерство

Сирия проведе превантивни операции в цялата страна, насочени срещу клетки на групировката "Ислямска държава", обяви днес говорител на сирийското вътрешно министерство, цитиран от Ройтерс.

Сирийските сили за сигурност проведоха общо 61 операции, при които бяха арестувани 71 души. Конфискувани бяха също така експлозиви и оръжия, съобщи говорителят пред саудитската държавна телевизия "Ал Екбария".

Операциите бяха проведени преди посещението на сирийския президент Ахмед аш Шараа във Вашингтон, където той ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп

и ще се присъедини към коалицията срещу терористичната групировка "Ислямска държава", водена от САЩ.