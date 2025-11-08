Подробно търсене

Светослав Танчев
Сирия проведе превантивни операции срещу клетки на "Ислямска държава" в цялата страна, съобщи говорител на сирийското вътрешно министерство
Сирийският президент Ахмед аш Шараа. Снимка: AP/Andres Kudacki
Дамаск,  
08.11.2025 23:16
 (БТА)
Сирия проведе превантивни операции в цялата страна, насочени срещу клетки на групировката "Ислямска държава", обяви днес говорител на сирийското вътрешно министерство, цитиран от Ройтерс.

Сирийските сили за сигурност проведоха общо 61 операции, при които бяха арестувани 71 души. Конфискувани бяха също така експлозиви и оръжия, съобщи говорителят пред саудитската държавна телевизия "Ал Екбария".

Операциите бяха проведени преди посещението на сирийския президент Ахмед аш Шараа във Вашингтон, където той ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп
и ще се присъедини към коалицията срещу терористичната групировка "Ислямска държава", водена от САЩ.

Свързани новини

04.11.2025 22:25

Президентът Доналд Тръмп ще се срещне в понеделник със сирийския си колега Аш Шараа, съобщи Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира среща в понеделник във Вашингтон със сирийски си колега Ахмед аш Шараа, заяви на пресконференция говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.
02.11.2025 11:11

Сирийският президент ще посети Белия дом в началото на този месец, каза сирийският външен министър

Сирийският външен министър Асад Хасан аш Шибани заяви днес, че сирийският президент Ахмед аш Шараа ще посети Белия дом в началото на този месец, за да обсъди възстановяването на Сирия, предаде Ройтерс.
01.11.2025 17:27

Сирийският президент се очаква да посети Вашингтон, каза пратеникът на САЩ за Сирия

Специалният пратеник на Съединените щати за Сирия Том Барак каза днес, че сирийският президент Ахмед аш Шараа се очаква да посети Вашингтон, предаде Ройтерс. Той изрази надежда, че по време на визитата Сирия ще се присъедини към предвожданата от САЩ

Към 00:04 на 09.11.2025 Новините от днес

