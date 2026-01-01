Подробно търсене

Две момичета са първите за 2026 г. бебета в общинските акушеро-гинекологични болници в София

Николай Трифонов
Две момичета са първите за 2026 г. бебета в общинските акушеро-гинекологични болници в София
Две момичета са първите за 2026 г. бебета в общинските акушеро-гинекологични болници в София
Снимка: Столична община
София,  
01.01.2026 13:43
 (БТА)

В началото на новата 2026 г. в двете общински акушеро-гинекологични болници се родиха две бебета, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Първото от тях проплака тази сутрин в 6:15 ч. в болница „Шейново“. Момиченцето тежи 2,8 кг и е високо 49 см. Малко след нея, в 6:33 ч., се роди и първото бебе за 2026 г. в АГ болница „Света София“, което също е момиче. Малката дама е с мерки от 3,3 кг и 51 см. 

На 1 януари 2026 г. в болница „Шейново“ до този час са се родили още две деца. 

В Първа АГ болница „Света София“ са се родили 1506 деца. В болница „Шейново“ през изминалата година са родени 2257 бебета, което е с 87 повече спрямо 2024 г.  

Първото бебе за 2026 г. в „Майчин дом“ се е родило 35 минути след полунощ, а през 2025 г. са проплакали 3043 деца.

/НН/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 14:12 на 01.01.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация