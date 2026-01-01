Две момичета са първите за 2026 г. бебета в общинските акушеро-гинекологични болници в София

В началото на новата 2026 г. в двете общински акушеро-гинекологични болници се родиха две бебета, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Първото от тях проплака тази сутрин в 6:15 ч. в болница „Шейново“. Момиченцето тежи 2,8 кг и е високо 49 см. Малко след нея, в 6:33 ч., се роди и първото бебе за 2026 г. в АГ болница „Света София“, което също е момиче. Малката дама е с мерки от 3,3 кг и 51 см.

На 1 януари 2026 г. в болница „Шейново“ до този час са се родили още две деца.

В Първа АГ болница „Света София“ са се родили 1506 деца. В болница „Шейново“ през изминалата година са родени 2257 бебета, което е с 87 повече спрямо 2024 г.

Първото бебе за 2026 г. в „Майчин дом“ се е родило 35 минути след полунощ, а през 2025 г. са проплакали 3043 деца.