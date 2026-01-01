Община Сливен отбелязва Васильовден с над 2800 именици

В първия ден на Новата година, когато Българската православна църква отбелязва Обрезание Господне и почита паметта на Свети Василий Велики, на територията на община Сливен празнуват общо 2 803 именици, сочат данни на общинската администрация.

Името Васил носят 1 077 мъже, а Василка – 414 жени. С името Василия са шест дами, а Василена – 84. Името Веселин носят 621 мъже, Веселина – 452 жени, а Весела – 132. Двама мъже се казват Василий, един – Васо, а 14 жени носят името Въла.

Свети Василий Велики е един от великите учители на Църквата. Роден и израснал в Кесария Кападокийска, той владеел почти всички науки на своето време и усвоил божественото учение на Евангелието, което приложил на практика в строгия си подвижнически живот. Станал монах, през 362 г. бил ръкоположен за дякон и презвитер, а през 370 г. – избран за епископ на Кесария. С умение и смелост Василий водел множество битки за православната вяра и успешно се борил срещу арианската ерес.