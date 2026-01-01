Началото на 2026 година донесе увеличение на ДДС в Русия

Началото на 2026 година донесе увеличение на данъка върху добавената стойност (ДДС) в Русия. Ставката се повиши от 20 на сто на 22 на сто, за да се подпомогне финансирането на войната в Украйна, което допълнително засили натиска върху бюджетите на домакинствата, предаде ДПА.

Очаква се мярката да донесе допълнителни 1,187 трилиона рубли (15 милиарда долара) в държавната хазна само през тази година.

Увеличението, одобрено миналата година, предизвика критики от страна на бизнеса и потребителите, които вече се борят с висока инфлация и по-високи цени, свързани със западните санкции и по-големите разходи за отбрана. Данъците върху доходите също бяха повишени от началото на войната.

Руският президент Владимир Путин заяви през декември, че увеличението на ДДС е необходимо, за да се балансира националният бюджет, като обеща, че правителството планира да намали отново данъчната тежест върху гражданите в бъдеще.

Путин също така призова компаниите да спазват данъчните си задължения, като предупреди, че повишението не трябва да подхранва сивата икономика, а да увеличи държавните приходи.

Разходите за отбрана и сигурност вече съставляват около 40 процента от държавните разходи в бюджета за 2025 г.