Руското министерство на финансите предлага увеличаване на ДДС, за да подпомогне финансирането на войната в Украйна

Илиян Цвейн
Снимка: AP/Alexander Zemlianichenko, архив
Москва,  
24.09.2025 12:45
 (БТА)
Министерството на финансите на Русия обяви днес, че предлага повишаване на данъка върху добавената стойност (ДДС) от сегашните 20 на 22 процента от 2026 година, за да бъдат осигурени средства за финансиране на войната срещу Украйна, предаде Ройтерс.

Руският президент Владимир Путин даде сигнал миналата седмица, че е готов да повиши някои данъци, за да покрие разходите, свързани с продължаващия вече три години и половина военен конфликт. Той посочи, че Съединените щати също са увеличавали данъците за богатите по време на войните във Виетнам и Корея.

В изявление на Министерството на финансите се уточнява, че увеличението на данъците ще бъде "насочено предимно към финансиране на отбраната и сигурността". Предлага се и повишение на други налози, включително върху хазартния бизнес.

"Стратегическият приоритет е да се осигури финансова подкрепа за нуждите на страната в областта на отбраната и сигурността, както и социална подкрепа за семействата на участниците в специалната военна операция", се казва в изявлението.

Министерството подчертава, че преференциалната ставка на ДДС за социално значими стоки ще остане непроменена на равнище от десет процента. Прагът на приходите, над който фирмите са задължени да плащат ДДС, ще бъде понижен от шестдесет милиона рубли на десет милиона рубли, предава ТАСС. 

Прагът на приходите, над който фирмите са длъжни да плащат ДДС, обаче ще бъде намален от 60 милиона рубли на 10 милиона рубли.

"Планираните в бюджета ресурси ще позволят да се снабдят въоръжените сили с необходимите оръжия и военно оборудване, да се изплащат заплати на военния персонал и да се подкрепят техните семейства, както и да се модернизират предприятията от отбранителната промишленост", заявяват от руското ведомство.

Финансовото министерство заяви още, че проектобюджетът на Русия за 2026 година е "балансиран и устойчив". В допълнение се планира приватизация на най-големите държавни компании през следващите години, като държавата ще запази контролен дял в предприятията със стратегическо значение.

