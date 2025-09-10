Руското правителство обмисля мораториум върху фалитите на металургични компании, сочи правителствен документ

Русия обмисля налагането на мораториум върху фалитите в металургичната промишленост, сочи правителствен документ, публикуван днес, предаде Ройтерс.

Според протокол от заседанието на правителствената комисия за финансова стабилност на 28 август министерствата на икономиката и промишлеността трябва да представят до 28 октомври предложения относно целесъобразността на въвеждането на ефективна забрана за фалитите в металургичния сектор.

Обмислянето на подобно решение е знак за нарастваща загриженост в Москва за сектора, който е изправен пред намаляващо търсене, високи лихвени проценти и силна рубла, отбелязва Ройтерс.

Министерството на икономиката на Русия отказа молба за коментар от страна на агенцията.

Руското правителство вече предприе действия за подпомагане на затруднената въгледобивна промишленост в страната, включително отлагане на данъци и ограничаване на дивидентите и бонусите за висшето ръководство на компаниите.

Русия е петият по големина производител на стомана в света, като произведените обеми през 2024 г. са възлизали на около 71 милиона тона.

Един от водещите производители на стомана, компанията „Северстал“ оцени през юли, че търсенето на стомана през първата половина на годината е спаднало с до 15 процента поради високите лихви в страната. Заедно с ниските цени на стоманата, това е довело до 55-процентов спад в нетната печалба на компанията през второто тримесечие, се посочва в съобщение на „Северстал“.

Очаква се Управителният съвет на Руската централна банка да проведе заседание по паричната политика на 12 септември.

Анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакват понижение с 200 базисни пункта, тъй като икономиката се забавя по-бързо от очакваното, а инфлацията намалява.