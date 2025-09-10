Подробно търсене

Руското правителство обмисля мораториум върху фалитите на металургични компании, сочи правителствен документ

Илиян Цвейн
Руското правителство обмисля мораториум върху фалитите на металургични компании, сочи правителствен документ
Руското правителство обмисля мораториум върху фалитите на металургични компании, сочи правителствен документ
Снимка: AP/Dmitry Serebryakov, архив
Москва,  
10.09.2025 15:52
 (БТА)

Русия обмисля налагането на мораториум върху фалитите в металургичната промишленост, сочи правителствен документ, публикуван днес, предаде Ройтерс.

Според протокол от заседанието на правителствената комисия за финансова стабилност на 28 август министерствата на икономиката и промишлеността трябва да представят до 28 октомври предложения относно целесъобразността на въвеждането на ефективна забрана за фалитите в металургичния сектор.

Обмислянето на подобно решение е знак за нарастваща загриженост в Москва за сектора, който е изправен пред намаляващо търсене, високи лихвени проценти и силна рубла, отбелязва Ройтерс.

Министерството на икономиката на Русия отказа молба за коментар от страна на агенцията.

Руското правителство вече предприе действия за подпомагане на затруднената въгледобивна промишленост в страната, включително отлагане на данъци и ограничаване на дивидентите и бонусите за висшето ръководство на компаниите.

Русия е петият по големина производител на стомана в света, като произведените обеми през 2024 г. са възлизали на около 71 милиона тона.

Един от водещите производители на стомана, компанията „Северстал“ оцени през юли, че търсенето на стомана през първата половина на годината е спаднало с до 15 процента поради високите лихви в страната. Заедно с ниските цени на стоманата, това е довело до 55-процентов спад в нетната печалба на компанията през второто тримесечие, се посочва в съобщение на „Северстал“.

Очаква се Управителният съвет на Руската централна банка да проведе заседание по паричната политика на 12 септември.

Анализатори, анкетирани от Ройтерс, очакват понижение с 200 базисни пункта, тъй като икономиката се забавя по-бързо от очакваното, а инфлацията намалява.

/ИЦ/

Свързани новини

11.07.2025 15:44

Русия национализира една от най-големите златодобивни компания в страната - "Южуралзолото"

Районен съд в Челябинск удовлетвори изцяло иск на Главната прокуратура на Руската федерация за конфискация на активи, свързани с основния собственик на "Южуралзолото" Константин Струков, в полза на държавата, съобщи вестник "Ведомости", цитиран от
10.07.2025 02:30

Русия е конфискувала активи на стойност 50 млрд. на фона на войната в Украйна, показва проучване

Руските власти са конфискували активи на стойност около 50 млрд. долара през последните три години, което подчертава мащаба на трансформацията в икономическия модел на „Крепост Русия“ на фона на войната в Украйна, показва публикувано вчера
29.11.2024 12:32

Икономиката на Русия ще трябва да се приспособи към новите санкции на САЩ, заяви министърът на икономиката

Руската рубла ще се възстанови, след рязкото ѝ обезценяване, когато моментни спекулативни фактори изчезнат, но все пак икономиката ще трябва да се адаптира към новите санкции на САЩ, насочени към банковия сектор, каза днес министърът на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:15 на 10.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация