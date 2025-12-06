Диана Петкова постави нов национален рекорд на 50 метра бруст на Европейското първенство по плуване в малък басейн

Диана Петкова постави нов национален рекорд на 50 метра бруст за жени на Европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин, Полша.

Петкова стана първата българка под 30 секунди в дисциплината, като с 29.97 секунди завърши 11-а в полуфиналите и подобри собственото си върхово постижение от 30.04 секунди от предишното европейско първенство в Отопени преди две години.

Това бе второ участие на Петкова на полуфинал на Европейското първенство в Люблин след десетото място на 100 метра съчетано.