АТА: Дигиталната трансформация е ключът към стимулирането на албанската икономика, заяви управителят на Банката на Албания

Управителят на Банката на Албания Гент Сейко заяви, че дигиталната трансформация е основата, върху която ще се изграждат съвременните икономики. Той направи това изявление по време на международна конференция по икономика, бизнес, иновации и технологии (ICEBIT 2025) в Тирана, съобщи специално за БТА агенция АТА.

Сейко добави, че технологиите, изкуственият интелект и автоматизацията създават нови възможности за растеж и подобряване на конкурентоспособността, особено за развиващите се икономики като Албания.

Той изтъкна важното постижение на Албания с интегрирането ѝ в SEPA от 7 октомври 2025 г., като подчерта, че тази стъпка води до по-бързи, по-евтини и по-сигурни плащания в Европа. Успоредно с това Банката на Албания работи за модернизиране на вътрешните платежни системи и разширяване на използването на електронни плащания 24/7, отбелязва АТА.

Управителят на Банката на Албания подчерта, че иновациите оказват влияние и върху формулирането на паричната политика и мониторинга на финансовата стабилност чрез усъвършенствани аналитични модели и дигитализирани процеси.

Гент Сейко похвали ролята на Университета в Тирана и академичните среди в изграждането на човешки капитал и подчерта важността на сътрудничеството между публичните институции и университетите за развитието на интелигентна и приобщаваща икономика.

Управителят на Банката на Албания заключи, че такива конференции създават важна основа за нови идеи и устойчиви икономически политики.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)