600 000 души участваха в митинг в Мексико подкрепа на мексиканската президентка

Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум организира митинг, на който дойдоха, според данни на властите, около 600 000 души от цялата страна. Те се събраха в столицата на площад „Сакало“, предаде Франс прес. Множеството скандираше: „Не си сама!”.

Президентката на Мексико, която е от левицата, се радва на висока популярност, откакто дойде на власт миналата година, но подкрепата за нея леко спадна през последните месеци, от 74% през октомври до 71% в началото на декември, според проучвания.

„Никой да не се заблуждава“, заяви президентката, обръщайки се към множеството днес. „Младите хора в голямата си част подкрепят промяната“ в обществения живот в Мексико, добави тя, говорейки за неотдавнашните протести срещу нейната политика в областта на сигурността. След това тя защити икономическите и социалните постижения, реализирани през последните седем години, от началото на мандата на Андрес Мануел Лопес Обрадор, нейния предшественик, акцентирайки по-специално върху намаляването на бедността.

Шейнбаум също така приветства „добрите отношения“, установени със САЩ, „като акцентира, че Мексико поставя своите принципи на първо място, а те са именно зачитането на суверенитета и териториалната цялост на страната и сътрудничеството без подчинение.

Убийството на 1 ноември на популярен кмет, критик на политиката на президентката в областта на сигурността, предизвика бурни протести в страната. В много от тях участваха и представители на "Поколението Зет". Демонстрациите прераснаха на места в сблъсъци.

Паралелно с това внезапно оставка подаде главният прокурор Алехандро Герц поради различия в стратегията за борба с организираната престъпност.

Тези събития са тежък политически момент в мандата на мексиканската президентка, която се опитва да докаже, че нейната електорална база все още я подкрепя, коментира Франс прес. Според няколко анализатори проблемите на Шейнбаум не идват само от нейните опоненти, но и от нейната собствена партия - „Морена“.