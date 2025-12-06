Подробно търсене

Саркози разказва, че в написаната в затвора книга е искал да отговори на въпроса "Как стигнах дотук?"

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Thibault Camus, File
Париж,  
06.12.2025 22:52
 (БТА)

През трите седмици в затвора бившият френски президент Никола Саркози написа книга, в която се опитва да отговори на въпроса: „Как стигнах дотук?. Това стана ясно от откъси от произведението и от думи на Саркози, публикувани във „Фигаро“.

Бившият президент беше осъден на пет години затвор заради незаконно финансиране от Либия на кандидатпрезиднетската му кампания през 2007 г. Той обжалва присъдата, но първоначално докато чакаше апелативното дело, влезе в затвора. След това адвокатите му постигнаха освобождаването му под съдебен надзор.

В книгата си Саркози анализира „толкова странния си живот, през който е  преминал през най-крайни ситуации“, пише „Фигаро“. Саркози обяснява, че е написал творбата с химикалка Bic, на малка масичка в килията си в затвора „Санте“ в Париж.

Книгата се казва „Дневник на един затворник“ и премиерата й ще е на 10 декември.

Апелативното дело ще бъде от 16 март до 3 юни догодина.

Сега пред „Фигаро“ бившият президент казва, че в затвора е бил потресен от липсата на всякакви цветове и от вседоминиращото сиво.

През седмиците в килията той е започнал да се моли, за да може по-лесно да носи „кръста на тази несправедливост“. Саркози споделя, че би дал всичко през този период, за да може да хвърли един поглед през прозореца. Но той е бил затворен 24 часа в килията и е можел да я напуска само по време на визити от близките му.

Саркози винаги е казвал, че е невинен.

