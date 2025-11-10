Подробно търсене

Бившият френски президент Никола Саркози поиска от съда да го освободи от затвора, докато трае апелативното производство

Николай Джамбазов
Бившият френски президент Никола Саркози напуска съдебната зала на съда в Париж. Снимка: AP/Christophe Ena
Париж,  
10.11.2025 12:30
 (БТА)

Бившият френски президент Никола Саркози поиска от парижки съд да разпореди освобождаването му от затвора, докато изчаква апелативното производство. Той направи това броени седмици след като започна да излежава петгодишна присъда по обвинение за набиране на незаконни средства от Либия за президентската си кампания, предаде Ройтерс.

След като изслуша Саркози, неговия адвокат и прокурора, съдът заяви, че ще се произнесе по молбата за освобождаване в 13:30 ч. местно време (14:30 ч. българско време).

Седемдесетгодишният Никола Саркози беше признат за виновен в участие в престъпна организация заедно със свои съучастници за набирането на средства от бившия лидер на Либия Муамар Кадафи през 2007 г., за да може да финансира президентската си кампания. Той беше оправдан по всички други съпътстващи обвинения, сред които корупция и получаване на незаконно финансиране на предизборната си кампания.

