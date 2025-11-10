Подробно търсене

Парижки съд ще реши днес дали да освободи от затвора бившия френски президент Никола Саркози

Николай Джамбазов
Парижки съд ще реши днес дали да освободи от затвора бившия френски президент Никола Саркози
Парижки съд ще реши днес дали да освободи от затвора бившия френски президент Никола Саркози
Бившият френски президент Никола Саркози с жена си Карла Бруни на път за затвора "Санте" в Париж, 21 октомври 2025 г. Снимка: AP/Thibault Camus
Париж,  
10.11.2025 10:49
 (БТА)

Апелативен съд в Париж ще реши днес дали бившият френски президент Никола Саркози, който излежава петгодишна присъда във връзка с аферата с Либия, може да бъде освободен от затвора, предаде ДПА.

След като беше осъден на пет години затвор, Саркози беше задържан преди три седмици по разпореждане на съда за временно изпълнение на присъдата му, въпреки че той я обжалва.

Адвокатите на 70-годишния Саркози веднага подадоха молба за освобождаването му, като се очаква съдът да се произнесе по нея още тази сутрин.

Либийската афера се основава върху твърденията, че Саркози е получил незаконни средства от режима на тогавашния либийски държавен глава Муамар Кадафи през 2007 г., за да финансира предизборната си кампания за президент.

Наказателният съд в Париж не намери директни доказателства за това обвинение, но посочи в заключенията си, че Саркози и негови близки съучастници са се опитали да получат средства от режима. По този начин съдът обвини Саркози в участие в престъпна организация.

В съвременната история на Франция никой бивш президент не е получавал толкова тежка присъда. От своя страна Саркози постоянно изтъкваше, че е невинен. 

Миналата седмица българският президент Румен Радев призова за освобождаването на Саркози. Той направи това на церемонията, на която удостои с Почетния знак на президента посланика на Великобритания в Либия в периода 2002-2006 г. Антъни Лейдън за неговите изключителни заслуги към България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри.

Позволете ми да използвам този тържествен момент, за да отдам още едно признание за забележителна съпричастност и на един френски политик - по онова време президент на Франция - който заедно със своята съпруга положи огромни усилия за освобождаването на нашите медици, каза Радев. Днес той е в затвора и се нуждае от нашата подкрепа и съпричастност, с които да изразим истинската си благодарност. Затова аз подкрепям декларациите на президентите Петър Стоянов и Георги Първанов, на бивши министри, политици и общественици, които са приели каузата за неговото освобождаване за свой дълг, и отправям своя призив и към европейските политици и общественици - за освобождаването на президента Саркози, заяви държавният глава.

Българските медици са арестувани в Бенгази на 9 февруари 1999 г. и прекарват в затворите в Либия общо 2755 дни. Българските медицински сестри Кристияна Вълчева, Нася Ненова, Валентина Сиропуло, Валя Червеняшка, Снежана Димитрова, палестинският лекар Ашраф ал-Хаджудж, който тогава вече е с българско гражданство, и д-р Здравко Георгиев, се завръщат в България на 24 юли 2007 година. На 24 юли 2007 г. медиците отпътуват за София с френски правителствен самолет, придружавани от съпругата на президента на Франция Никола Саркози – Сесилия Саркози, и европейския комисар за външните отношения и европейската политика на добросъседство Бенита Фереро-Валднер. 

/ЛМ/

Свързани новини

23.10.2025 02:10

Срещу бившия президент Никола Саркози бяха отправени смъртни заплахи в затвора, потвърди френската прокуратура

Бившият френски президент Никола Саркози стана обект на смъртни заплахи, отправени към него от друг лишен от свобода в затвора "Санте" в Париж, потвърди столичната прокуратура. Там някогашният стопанин на Елисейския дворец започна в началото на
22.10.2025 15:26

Бившият френски президент Никола Саркози ще бъде охраняван от двама полицаи в затвора

Бившият френски президент Никола Саркози ще бъде охраняван от двама полицаи, разположени в близка килия, докато е в затвора, за да се гарантира, че няма да му бъде навредено, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на френския вътрешен министър.
21.10.2025 12:32

Никола Саркози подаде молба за освобождаване веднага след като влезе в затвора

Бившият президент на Франция Никола Саркози, който тази сутрин влезе в затвора "Санте", подаде молба за освобождаване, съобщи един от неговите правни защитници, цитиран от Франс прес.  Адвокат Кристоф Ингрен определи влизането на Саркози в затвора
21.10.2025 11:20

Бившият френски президент Саркози пристигна в затвора "Санте"

Никола Саркози пристигна в затвора "Санте", за да излежи петгодишна присъда, шокиращо падение за човек, бил президент на Франция между 2007 и 2012 г., предаде Ройтерс. Сутринта Саркози напусна дома си в Париж, хванат под ръка с жена си Карла Бруни и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:23 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация