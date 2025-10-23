Подробно търсене

Срещу бившия президент Никола Саркози бяха отправени смъртни заплахи в затвора, потвърди френската прокуратура

Владимир Сахатчиев
Срещу бившия президент Никола Саркози бяха отправени смъртни заплахи в затвора, потвърди френската прокуратура
Срещу бившия президент Никола Саркози бяха отправени смъртни заплахи в затвора, потвърди френската прокуратура
Бившият френски президент Никола Саркози и съпругата му Карла Бруни на излизане от дома си в Париж, 21 октомври 2025 г. Някогашният стопанин на Елисейския дворец влезе в затвора, за да изтърпи присъдата си за незаконно финансиране на предизборната си кампания от 2007 г. с пари от Либия. (AP Photo/Thibault Camus)
Париж,  
23.10.2025 02:10
 (БТА)

Бившият френски президент Никола Саркози стана обект на смъртни заплахи, отправени към него от друг лишен от свобода в затвора "Санте" в Париж, потвърди столичната прокуратура. Там някогашният стопанин на Елисейския дворец започна в началото на седмицата да излежева присъдата си, постановена по дело за незаконно финансиране на предизборна кампания. Държавното обвинение съобщи, че по случая със заплахите е образувано разследване, предаде Ройтерс.

"На 22 октомври 2025 г. началникът на затвора "Санте" уведоми парижката прокуратура, че в социалните мрежи се разпространява видеозапис, очевидно направен от лишен от свобода, на който същият отправя заплахи към Никола Саркози при пристигането му в затвора", посочи прокуратурата в отговор на запитване на Ройтерс за коментар.

В хода на разследването са разпитани трима затворници, а при претърсване на затвора са иззети два мобилни телефона, допълват оттам.

Саркози, който управляваше Франция от 2007 до 2012 г., във вторник започна да излежава петгодишна присъда, след като бе признат за виновен в престъпен заговор с цел набиране на средства за предизборна кампания от режима на полковник Муамар Кадафи в Либия. Към бившия държавен глава са зачислени двама полицейски служители, които да го охраняват, докато изтърпява наказанието, мярка, която предизвика недоволството на синдикатите на затворническите надзиратели.

/ВС/

Свързани новини

21.10.2025 12:32

Никола Саркози подаде молба за освобождаване веднага след като влезе в затвора

Бившият президент на Франция Никола Саркози, който тази сутрин влезе в затвора "Санте", подаде молба за освобождаване, съобщи един от неговите правни защитници, цитиран от Франс прес.  Адвокат Кристоф Ингрен определи влизането на Саркози в затвора
19.10.2025 19:47

Бившият френски президент Никола Саркози заяви, че не се страхува от влизането в затвора

Бившият френски президент Никола Саркози, който се очаква да започне да изтърпява присъдата си от пет години затвор във вторник, след като беше признат за виновен в получаване на средства за предизборната си кампания от Либия през 2007 г., заяви пред изданието "Трибюн диманш", цитиран от Ройтерс, че не е се страхува от влизането си в затвора.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:40 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация