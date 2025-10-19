Подробно търсене

Бившият френски президент Никола Саркози заяви, че не се страхува от влизането в затвора

Алексей Маргоевски
Бившият френски президент Никола Саркози. Снимка: AP/Christophe Ena
Париж,  
19.10.2025 19:47
Бившият френски президент Никола Саркози, който се очаква да започне да изтърпява присъдата си от пет години затвор във вторник, след като беше признат за виновен в получаване на средства за предизборната си кампания от Либия през 2007 г., заяви пред изданието "Трибюн диманш", цитиран от Ройтерс, че не е се страхува от влизането си в затвора.

Саркози, който предстои да влезе в парижкия затвор "Санте" на 21 октомври, каза пред вестника, че вече е опаковал багажа си и се чувства спокоен преди началото на изтърпяването на наложената му присъда.

"Не се страхувам от затвора. Ще вляза с изправена глава, дори през портите на "Санте", каза бившият президент и добави, че няма да моли за никакви специални привилегии.

Саркози каза още, че не иска да се оплаква или да бъде съжаляван по време на престоя си в затвора. Той планира да прекра времето си зад решетките в писане на книга, съобщи вестникът.

Саркози, който  беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., бе признат за виновен в престъпен заговор заради опитите на негови близки сътрудници да набавят средства за успешната му предизборна кампания през 2007 г. от Либия по време на управлението на покойния диктатор Муамар Кадафи.

Бившият президент винаги е твърдял, че е невинен и обжалва присъдата си, припомня Ройтерс.

