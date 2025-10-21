Подробно търсене

Бившият френски президент Саркози пристигна в затвора "Санте"

Пламен Йотински
Никола Саркози, заедно със съпругата си Карла Бруни, излиза от дома си на 21 октомври. Бившият френски президент се отправя към затвора "Санте", за да излежи присъдата си. Снимка: AP/Thibault Camus
Париж,  
21.10.2025 11:20
 (БТА)

Никола Саркози пристигна в затвора "Санте", за да излежи петгодишна присъда, шокиращо падение за човек, бил президент на Франция между 2007 и 2012 г., предаде Ройтерс.

Сутринта Саркози напусна дома си в Париж, хванат под ръка с жена си Карла Бруни и аплодиран от събралите се негови поддръжници, които скандираха "Никола, Никола".

Бившият президент се отправи с кола към затвора "Санте" във френската столица. 

Съдът реши да вкара в затвора бившия консервативен лидер, след като го призна за виновен в заговор за набиране на средства за кампанията от Либия.

Саркози ще стане първият бивш френски лидер, който влиза в затвора след маршал Филип Петен, който установява колаборационистки, прогермански режим в Южна Франция по време на Втората световна война. Петен е осъден на смърт след края на войната, но по-късно присъдата е заменена с доживотен затвор.

Днес Саркози написа в дълго съобщение в "Екс": "Искам да кажа (на френския народ) с непоколебимата си сила, че тази сутрин в затвора не влиза бивш президент на републиката, а невинен човек."

Осъждането на Саркози е кулминацията на години на съдебни битки по обвинения, че кампанията му от 2007 г. е получила милиони в брой от либийския лидер Муамар Кадафи, който по-късно беше свален от власт и убит по време на революциите от Арабската пролет.

Макар Саркози да беше признат за виновен в заговор с близки сътрудници за организиране на схемата, той беше оправдан по обвинението, че лично е получил или използвал средствата, посочва Ройтерс.

Той непрекъснато отрича да е извършил престъпление и нарича делото политически мотивирано.

/ВС/

21.10.2025 07:22

Бившият френски президент Саркози се очаква да влезе в затвора "Санте" днес

Очаква се днес бившият президент на Франция Никола Саркози да влезе в парижкия затвор "Санте", за да започне да излежава присъдата си за по делото за неправомерно финансиране от Либия на предизборната си кампания, предаде ДПА.
19.10.2025 19:47

Бившият френски президент Никола Саркози заяви, че не се страхува от влизането в затвора

Бившият френски президент Никола Саркози, който се очаква да започне да изтърпява присъдата си от пет години затвор във вторник, след като беше признат за виновен в получаване на средства за предизборната си кампания от Либия през 2007 г., заяви пред изданието "Трибюн диманш", цитиран от Ройтерс, че не е се страхува от влизането си в затвора.

