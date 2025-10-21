Бившият френски президент Саркози пристигна в затвора "Санте"

Никола Саркози пристигна в затвора "Санте", за да излежи петгодишна присъда, шокиращо падение за човек, бил президент на Франция между 2007 и 2012 г., предаде Ройтерс.

Сутринта Саркози напусна дома си в Париж, хванат под ръка с жена си Карла Бруни и аплодиран от събралите се негови поддръжници, които скандираха "Никола, Никола".

Бившият президент се отправи с кола към затвора "Санте" във френската столица.

Съдът реши да вкара в затвора бившия консервативен лидер, след като го призна за виновен в заговор за набиране на средства за кампанията от Либия.

Саркози ще стане първият бивш френски лидер, който влиза в затвора след маршал Филип Петен, който установява колаборационистки, прогермански режим в Южна Франция по време на Втората световна война. Петен е осъден на смърт след края на войната, но по-късно присъдата е заменена с доживотен затвор.

Днес Саркози написа в дълго съобщение в "Екс": "Искам да кажа (на френския народ) с непоколебимата си сила, че тази сутрин в затвора не влиза бивш президент на републиката, а невинен човек."

Осъждането на Саркози е кулминацията на години на съдебни битки по обвинения, че кампанията му от 2007 г. е получила милиони в брой от либийския лидер Муамар Кадафи, който по-късно беше свален от власт и убит по време на революциите от Арабската пролет.

Макар Саркози да беше признат за виновен в заговор с близки сътрудници за организиране на схемата, той беше оправдан по обвинението, че лично е получил или използвал средствата, посочва Ройтерс.

Той непрекъснато отрича да е извършил престъпление и нарича делото политически мотивирано.